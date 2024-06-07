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去電影院的人變少了？網點「1原因」影響：20分鐘YT都嫌久

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現，電影院的人潮大幅減少。示意圖/ingimage
一名網友發現，電影院的人潮大幅減少。示意圖/ingimage

以往到電影院看電影，是不少人喜愛的休閒活動，但近日有網友就發現，台北某些電影院的人潮，不知道為什麼「變得很少」，令他十分好奇「大家現在還會去電影院看電影嗎？」。

該名網友在PTT上以「大家現在還看電影嗎」為題發文，他表示近期經過台北的百貨時，發現電影院的人潮比以往少很多，不知道是因為電影題材不夠吸引人，還是大眾的娛樂習慣改變，因此好奇詢問網友們「大家現在還會去電影院看電影嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「 以前一個月3次都看不同片，現在3個月一次甚至不到，主要片都不吸引人了」、「娛樂的未來是：電玩跟抖音。電影就跟書一樣落伍了」。也有人表示還是會去，「大片還是會去電影院看，家裡沒那個螢幕跟喇叭」、「昨天才看了兩部，怒火狂猴好看」、「我幾乎每個禮拜都會去電影院」。

還有網友點出可能原因與串流平台的盛行有關，「疫情後真的少去很多，有些沒那麼急著想看的，現在串流很多都很快上架，乾脆等串流」、「我覺得被串流影響很大，疫情真的改變很多生活習慣」、「娛樂習慣轉變，現代人連20分鐘的YT影片都嫌長了」、「串流的影響真的不小，很多人進電影院觀看的標準變高了，要好看到覺得有必要才會上映就去看」。

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