空房多！他揪連假遊墾丁 同事機酒訂好了「端午3天寧去沖繩」

周末就是端午連假，不少民眾把握最後時間安排出遊計畫。然而，一位PTT鄉民找公司同事一起去墾丁，卻沒有人想去，因為對方已訂好沖繩的機票旅館。此情況讓他有點訝異，多年前他被同事約墾丁但因尋不到住宿作罷，如今才3天休假對方寧願搭機出國去日本。

該PTT鄉民今（6）日以「約同事去墾丁沒人要去，墾丁真的過氣？」為題發文指出，前幾年端午節日一房難求，出遊規劃因此作罷，而今他上網查看發現今年墾丁還有很多住宿空房，就問同事要不要一起去玩，原打算彌補上回沒去成的遺憾，卻沒人要去，「幾個同事說她們已經訂好沖繩機票旅館，靠X，端午才3天寧願去沖繩，光搭機就浪費一堆時間」，他問「墾丁真的過氣了嗎？」

網友們紛紛回應，「窮人去不起」、「太窮只能去沖繩吧」、「你知道去沖繩搭飛機只要一小時多嗎？」，甚至認為「國旅不管理不輔導不改善，只會一味補助灑錢，造成扶不起的阿斗」，有人深有同感「談到約墾丁真的被噓爆」。

也有網友歪樓直言「可能不想跟你去吧」、「他們去沖繩沒約你，就態勢很明顯了啊」，原PO則表示，「不是吧，幾年前端午連假，有揪我要不要去墾丁」、「星期六飛（沖繩），星期一回（台灣），超級扯蛋」。

不過，屏東縣政府交通旅遊處指出，端午連假期間小琉球、墾丁一帶平均訂房率粗估7成，與以往連假訂房率相比，表現稍差，有可能是受大學期末考將至，或最近天氣不佳影響。

屏東縣恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽說明，網傳花蓮地震後許多觀光客轉向墾丁、小琉球，但墾丁一帶旅宿業者感受不大；反而是清明連假時因縣府在墾丁辦理音樂祭台灣祭，出現疫情後難得滿房盛景，甚至還有旅客訂不到房。

墾丁一家五星飯店主管說，出國解封後，自去年暑假開始，墾丁的住房就持續低迷，只在農曆春節、清明和端午節和中秋等連假才出現訂房熱，其他時段淡的可以，6月底進入暑假旅遊旺季，房價將調至旺季高價位，從目前的訂房狀況觀察，估計和去年同期相當，維持在平日5至6成、假日7至8成的中標水準，對飯店來說只是勉強及格，怎不搖頭。