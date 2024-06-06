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他貼魚照片請教品種 網見「完美煎魚」歪樓問：鍋子哪牌？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在在市場買魚的時候，因為現場很吵雜，所以沒聽清楚魚的名稱，因此想問一下其他人知道魚的名稱嗎？圖擷自臉書
網友在在市場買魚的時候，因為現場很吵雜，所以沒聽清楚魚的名稱，因此想問一下其他人知道魚的名稱嗎？圖擷自臉書

消費者去市場採買，對於不熟悉的蔬菜或生鮮都會問販售者，相關的名稱及烹煮方式，尤其是生鮮，因為不同的烹煮方式會有不同口感。有一位網友在臉書「家常菜」貼圖發文表示，在市場買魚的時候，因為現場很吵雜，所以沒聽清楚魚的名稱，因此想問一下其他人知道這魚的名稱嗎？

原PO文中很直接的說，這種魚直接灑胡椒鹽，乾煎就可以，但特別強調因為市場很吵雜，所以不知道這魚叫啥？原PO還將魚烹煮前後的樣子PO上網，希望知道名稱的人，能夠提供訊息。

網友們看完貼文後，馬上有許多人告知魚的名稱，「這種魚叫黑點」、「黑點吧？」、「黑點仔，黑星笛鯛」、「黑點，非常好吃」，對此魚十分了解的網友解釋，「這是一種海魚，煎的很好吃，魚肉很鮮嫩」、「黑點仔，跟赤筆仔同屬高級魚種」、「黑點，適合任何煮法」。

不少網友認為原PO煎魚煎得很完美，紛紛稱讚「煎得很美」、「看起來很好吃」、「香煎好吃，煎的好漂亮，火要中火嗎？」、「我通常都會煎得變魚鬆」。也有人藉此分享煎魚的秘訣，「煎魚試試加蓋，小火，蓋子保住蒸氣，煎出來的魚肉Q彈不柴。附帶一個好處『油不會亂噴濺』」。

有人則認為是鍋子影響了煎魚成果的好壞，提問原PO用哪種鍋子煎魚，「不好意思，我脱題問個問題，請問您是用哪牌的鍋子煎魚啊？魚煎的好好看，我已經煎糊到身心俱疲了」。

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