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騎單車上人行道！他不滿轟「多數人沒意識違規」 網點名2狀況最煩

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示，平時有許多民眾無視道路交通規定，直接將腳踏車騎上人行道。記者鍾維軒／攝影
原PO表示，平時有許多民眾無視道路交通規定，直接將腳踏車騎上人行道。記者鍾維軒／攝影

隨著環保意識抬頭，不少人選擇將自行車當作代步工具。不過，有網友在PTT表示，平時有許多民眾無視道路交通規定，直接將腳踏車騎上人行道，讓他不滿直呼「沒人發現自行車原來不能在人行道上騎嗎？」

原PO透露，根據台灣的法規，只有人行道設有標誌及標線之路段，自行車才可以騎，在其他地方騎車，基本上都要被開單罰錢。然而，只要自己出門一趟，就會看到許多民眾大方地騎在人行道上，幾乎全是違規行為，「可怕的是明明訂法條說是違規，卻沒有人勸導和開單」。

原PO指出，平時很少人會遵守該法規，違規的人也大多沒有被開罰，讓他不解設立該罰則的用意為何，不滿直呼「沒人發現自行車原來不能在人行道上騎嗎？為何都沒人意識到這件事情啊？」

貼文一出，不少網友指出最討厭的2大狀況，「最煩騎到人行道上，還按鈴的」、「我也很討厭按鈴的，不會騎才會一直按鈴，彷彿他路權最大，大家都要讓他」、「自行車還很愛闖紅燈」、「明明路口是紅燈，就是有騎單車的懶得停下來還要起步，就硬是闖紅燈」。

但也有人表示，因為車道太危險才讓許多人選擇在人行道上騎單車，「台北市區路小條、車又多，多數地方沒慢車道、沒路肩，慢車道還常常有違停」、「腳踏車騎車道很危險」、「違停那麼多，你到底要怎麼騎單車，騎內車道啊？而且公車也會逼車，這都沒談到遇到大貨車的狀況」、「車道真的太恐怖了，不敢騎，但是我不敢按路人鈴，知道自己理虧」。

對此，內政部警政署表示，依據道路交通管理處罰條例等相關法規，人行道係專供行人通行之用，除非在不妨礙行人通行及行車安全無虞之情況下，主管機關得於人行道設有標誌及標線之路段（行人與自行車共道），例外開放自行車行駛，「如有違規騎乘自行車於未開放之騎樓、人行道路段，依該條例第74條第1項第5款規定，處新臺幣300元以上1200元以下之罰鍰」。

PTT 人行道 單車 腳踏車 自行車 車道

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