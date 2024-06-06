來台灣買什麼？她見日遊客手提「3大袋戰利品」 網曝必買清單

台灣民眾非常喜歡到日本遊玩，而「購物行程」更是旅行的一大環節。不過，就有一名台灣空服員好奇，日本遊客到台灣旅遊時，會不會買不到任何戰利品，納悶提問「超級想問他們到底買什麼？」

原PO在Threads表示，不少人到日本時，都會產生一種「日本也太好買了吧」的感受，因此她有時候在台灣遇到日本人時，都會好奇的想著「他們（日本遊客）回日本時，行李不知道會不會還是超空的」，跟台灣人去日本有著巨大反差。

不過，原PO透露，她最近在台北車站遇到兩位日本遊客，看到對方手提三大袋戰利品，忍不住納悶提問「超級想問他們到底買什麼？」

貼文一出，許多網友指出日本遊客最喜歡買面膜、泡麵與零食，「之前在桃機看到穿西裝的日本商務人士把登機箱攤開整理，裡面塞滿了滿漢大餐和台酒的杯麵」、「我的日本朋友買面膜、義美小泡芙、義美巧克力脆片餅乾、日出的各種餅類產品、茶葉」、「義美小泡芙、滿漢大餐、茶葉、鳳梨酥、面膜和牙膏，都是日本人很愛買的伴手禮」、「最近看到永康街日本觀光客很愛買牛軋餅、三點一刻奶茶、還有一家聖比德餅乾和起司蛋糕」。

還有網友表示，不少日本觀光客偏愛新奇小物品，「前幾天看到日本人分享台灣戰利品，竟然買了一包彩色吸管和印有復古圖案的鹹酥雞紙袋，原因是很可愛」、「我的日本朋友在逛迪化街的時候，很認真的考慮買小籠包的蒸籠回家」、「他們也很喜歡台灣的啤酒杯，要有印圖案的那種」。