快訊

北捷淡水信義線「軌道冒煙」！急疏散旅客下車 調整班次、啟動公車接駁

游泳／王冠閎海外錯失藥檢恐禁賽2年 署長鄭世忠：全力協助

離台前辦台菜晚宴！黃仁勳一家四口到場 訂欣葉17桌替輝達180員工慶功

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來台灣買什麼？她見日遊客手提「3大袋戰利品」 網曝必買清單

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台灣空服員好奇，日本遊客到台灣旅遊時，會不會買不到任何戰利品，納悶提問「超級想問他們到底買什麼？」聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
一名台灣空服員好奇，日本遊客到台灣旅遊時，會不會買不到任何戰利品，納悶提問「超級想問他們到底買什麼？」聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

台灣民眾非常喜歡到日本遊玩，而「購物行程」更是旅行的一大環節。不過，就有一名台灣空服員好奇，日本遊客到台灣旅遊時，會不會買不到任何戰利品，納悶提問「超級想問他們到底買什麼？」

原PO在Threads表示，不少人到日本時，都會產生一種「日本也太好買了吧」的感受，因此她有時候在台灣遇到日本人時，都會好奇的想著「他們（日本遊客）回日本時，行李不知道會不會還是超空的」，跟台灣人去日本有著巨大反差。

不過，原PO透露，她最近在台北車站遇到兩位日本遊客，看到對方手提三大袋戰利品，忍不住納悶提問「超級想問他們到底買什麼？」

貼文一出，許多網友指出日本遊客最喜歡買面膜、泡麵與零食，「之前在桃機看到穿西裝的日本商務人士把登機箱攤開整理，裡面塞滿了滿漢大餐和台酒的杯麵」、「我的日本朋友買面膜、義美小泡芙、義美巧克力脆片餅乾、日出的各種餅類產品、茶葉」、「義美小泡芙、滿漢大餐、茶葉、鳳梨酥、面膜和牙膏，都是日本人很愛買的伴手禮」、「最近看到永康街日本觀光客很愛買牛軋餅、三點一刻奶茶、還有一家聖比德餅乾和起司蛋糕」。

還有網友表示，不少日本觀光客偏愛新奇小物品，「前幾天看到日本人分享台灣戰利品，竟然買了一包彩色吸管和印有復古圖案的鹹酥雞紙袋，原因是很可愛」、「我的日本朋友在逛迪化街的時候，很認真的考慮買小籠包的蒸籠回家」、「他們也很喜歡台灣的啤酒杯，要有印圖案的那種」。

Threads 台北車站 愛買 日本 空服員

延伸閱讀

90歲阿公腦中風進ICU…兒子們「冷漠無言」 醫曝真相惹鼻酸

30歲以上「姐姐」還有婚戀市場嗎？ 網曝1關鍵：幾歲不重要

AI興盛…哪個工作快被取代？ 眾人點名「這職業」：已半AI了

兩次辭職成履歷污點…他求職處處碰壁 薪水「凍漲」後悔不已

相關新聞

騎單車上人行道！他不滿轟「多數人沒意識違規」 網點名2狀況最煩

隨著環保意識抬頭，不少人選擇將自行車當作代步工具。不過，有網友在PTT表示，平時有許多民眾無視道路交通規定，直接將腳踏車騎上人行道，讓他不滿直呼「沒人發現自行車原來不能在人行道上騎嗎？」

來台灣買什麼？她見日遊客手提「3大袋戰利品」 網曝必買清單

台灣民眾非常喜歡到日本遊玩，而「購物行程」更是旅行的一大環節。不過，就有一名台灣空服員好奇，日本遊客到台灣旅遊時，會不會買不到任何戰利品，納悶提問「超級想問他們到底買什麼？」

他貼魚照片請教品種 網見「完美煎魚」歪樓問：鍋子哪牌？

消費者去市場採買，對於不熟悉的蔬菜或生鮮都會問販售者，相關的名稱及烹煮方式，尤其是生鮮，因為不同的烹煮方式會有不同口感。有一位網友在臉書「家常菜」貼圖發文表示，在市場買魚的時候，因為現場很吵雜，所以沒聽清楚魚的名稱，因此想問一下其他人知道這魚的名稱嗎？

你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

微波爐可以快速加熱，操作簡單，在現代生活中是非常方便的電器，但你知道哪些東西可以微波、哪些東西不能嗎？一名網友分享，在社群上看到有便利商店貼出「毛豆不能微波」的警語，讓原PO也想起自己微波發生過的糗事，網友也紛紛留言自己失敗的微波經驗。

AI興盛…哪個工作快被取代？ 眾人點名「這職業」：已半AI了

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長、AI教父黃仁勳來台參加台北國際電腦展，也讓人工智慧（AI）話題急速增溫。有網友覺得現在AI被吹上了天，想知道「什麼行業會最快因為AI消失？」，眾人紛紛點名「客服業」最有感，抱怨「轉接真人要等半小時」。

主打弄髒不心疼！大學生不甩名牌包改買這款 一票人讚：好看又方便

包款樣式百百種，大家有喜好的包款嗎？一名女網友日前分享，好奇現今大學生都背什麼包包？掀起熱議，一致認為這裡買的包便宜又好看，主打弄髒不心疼！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。