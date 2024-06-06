你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

微波爐可以快速加熱、操作簡單，是非常方便的電器，但你知道哪些東西可以微波、哪些東西不能嗎？一名網友分享，在社群上看到有便利商店貼出「毛豆不能微波」的警語，讓原PO也想起自己微波發生過的糗事，網友也紛紛留言自己失敗的微波經驗。

一名網友在Dcard上分享自己在社群上看到一張便利商店的警語，上面寫著「毛豆不能微波、不能微波、不能微波，會燒起來」，「不能微波」重點強調了三次，讓原PO想起自己微波發生過的糗事。

原PO說明，想要加熱便利商店的茶碗蒸，其實最正確的方式是放到蒸包機裡面慢慢加熱，但不是每間店都有蒸包機，原PO的店每次都是用微波爐「按3次1」加熱。有次原PO想說「按3次1」跟「按1次3」秒數都一樣，就直接按3微波茶碗蒸，結果茶碗蒸就爆掉了。

而冷凍毛豆可不可以用微波爐加熱，主要還是看包裝材質。原PO的同事有一次不小心把包裝不能微波的冷凍毛豆拿去微，結果味道超可怕，打開還有火花。有些廠商出的冷凍毛豆是可以連包裝一起微波的，建議要用微波爐加熱前還是仔細看包裝袋上的說明。

網友也留言分享自己的經驗，「茶碗蒸爆炸過+1」、「微波過毛豆，是沒有燒起來，但是袋子發出可怕的臭味，客人自己堅持要微波的……」。也有便利商店店員分享，曾有客人自己帶了非店內販售的調理包來請店員微波，店員沒看清楚說明就直接微了，結果微波爐發出怪異亮光跟濃煙，打開後發現調理包正在燃燒，要用滅火器的時候火光已經慢慢消散，但是微波爐上蓋板被燒壞，調理包當然也不能吃了。

另外原PO也有提到便利商店的溫泉蛋，雖然包裝上有寫「非供即食，應充分加熱」，但其實不能微波，畢竟蛋可能會爆炸。

其實除了蛋，包餡食物微波都有一定的爆掉風險，例如包子、香腸等。台電電力粉絲團就曾發表一篇貼文，強調「帶殼、膜、皮的食物不能微波」，因為微波爐的原理是讓水分子震動摩擦生熱，加熱後食物內的水變水蒸氣，內部壓力及體積逐漸增加，但外皮包著壓力出不去，就很有可能爆炸。