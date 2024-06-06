快訊

美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

黃仁勳吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！星盤曝「大家愛他原因」

高雄人哭！晚1季買房多花百萬 房仲：輝達來恐更瘋

AI興盛…哪個工作快被取代？ 眾人點名「這職業」：已半AI了

聯合新聞網／ 綜合報導
AI商業應用興盛未來可期，讓許多人開始擔心工作可能被取代。示意圖／ingimage
AI商業應用興盛未來可期，讓許多人開始擔心工作可能被取代。示意圖／ingimage

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長、AI教父黃仁勳來台參加台北國際電腦展，也讓人工智慧（AI）話題急速增溫。有網友覺得現在AI被吹上了天，想知道「什麼行業會最快因為AI消失？」，眾人紛紛點名「客服業」最有感，抱怨「轉接真人要等半小時」。

一名網友在「PTT Gossiping板」發文寫道，晚上陪老婆吃飯時，經過數年前拍婚紗照的婚紗街，發現店家倒了不少，心想雖然單身族增加是主因，但也覺得目前AI應用軟體興起也有影響吧。

原PO表示，以前拍婚紗照，從服裝、髮型、出外景…，樣樣就耗時費力，現在可以用手機拍一張照片，使用 AI軟體就可以產生各種造型模擬，連金字塔、艾菲爾鐵塔、萬里長城等世界知名景點都可以生成當背景，連國門都不用踏出去，婚紗攝影這一行逐漸式微似乎也不會太意外，好奇問「未來有什麼行業、什麼職位會最快因為AI而消失？」

貼文曝光引熱議，許多人點名「客服」，留言「客服吧，現在差不多半AI了」、「線上客服」、「我覺得客服有可能，如果電話那端分不出是不是真人，只是想找到『真人客服』來訐譙的話很有用」、「真的是客服，真人被罵還會有情緒，AI被罵沒差」、「客服，相信我」。也有人總結「簡單來說，文組跟服務業，只要單純勞動力的工作」，就最有可能被AI取代。

AI 客服 黃仁勳

延伸閱讀

ChatGPT將衝擊整個產業結構？專家評估未來最可能消失的10種工作

黃仁勳和「神級大咖」同年同月同日生 網驚呼：天選之人

美國普遍都這樣！醫揭黃仁勳「1特質」大讚：這就是底氣

黃仁勳吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！星盤曝「大家愛他原因」

相關新聞

AI興盛…哪個工作快被取代？ 眾人點名「這職業」：已半AI了

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長、AI教父黃仁勳來台參加台北國際電腦展，也讓人工智慧（AI）話題急速增溫。有網友覺得現在AI被吹上了天，想知道「什麼行業會最快因為AI消失？」，眾人紛紛點名「客服業」最有感，抱怨「轉接真人要等半小時」。

主打弄髒不心疼！大學生不甩名牌包改買這款 一票人讚：好看又方便

包款樣式百百種，大家有喜好的包款嗎？一名女網友日前分享，好奇現今大學生都背什麼包包？掀起熱議，一致認為這裡買的包便宜又好看，主打弄髒不心疼！

午餐吃140元很貴？女大生被母飆罵「不會省錢」委屈喊：還能吃什麼

隨著物價通膨，連便當破百也成常態，讓許多外食族大喊吃不消。一名網友就分享，她和同學去吃了一份140元的咖哩飯，沒想到卻被媽媽飆罵很不會省錢，讓她相當不解，「現在物價那麼貴，是能吃得了什麼東西..

是「鹹蛋超人」還是「超人力霸王」？ 2派網友熱議引出內行道始末

流行周而復始，同樣的東西在不同的世代也就有了不同名稱。譬如有點年紀的人看到這張圖，會興奮地喊出「鹹蛋超人」，但是如果旁邊有20多歲的年輕人，他們會說正確名稱應該是「超人力霸王」。有一位網友在臉書「路上觀察學院」貼文大嘆「歲月，真是一把殺豬刀」，因為他看到超商的外牆上貼了一幅圖，但現在的名稱跟以前並不一樣，讓他心中有所感觸。年紀稍長的網友看完貼文後，馬上回應是「鹹蛋超人」。

網怨早餐店又變貴！ 內行人揭漲價關鍵：回不去了

台灣物價居高不下，許多店家都不斷上漲商品價格。對此，一名男網友分享，近期到早餐店吃早餐，發現貼出6月部分品項調漲的公告，結果自己喜歡吃的品項，通通都調漲，漲幅約7%。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣狂開1類型餐飲主打「配菜無限吃」 網友不買單：盤子才吃

近期台灣新開不少無人拉麵店，一名男網友發現，一包泡麵竟要價90元，雖然店內主打「配菜無限供應」，但配菜多半都是較便宜的泡菜、豆芽菜和蔥花，質疑店家已節省人力成本，為何商品還是這麼貴？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。