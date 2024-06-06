AI興盛…哪個工作快被取代？ 眾人點名「這職業」：已半AI了
晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長、AI教父黃仁勳來台參加台北國際電腦展，也讓人工智慧（AI）話題急速增溫。有網友覺得現在AI被吹上了天，想知道「什麼行業會最快因為AI消失？」，眾人紛紛點名「客服業」最有感，抱怨「轉接真人要等半小時」。
一名網友在「PTT Gossiping板」發文寫道，晚上陪老婆吃飯時，經過數年前拍婚紗照的婚紗街，發現店家倒了不少，心想雖然單身族增加是主因，但也覺得目前AI應用軟體興起也有影響吧。
原PO表示，以前拍婚紗照，從服裝、髮型、出外景…，樣樣就耗時費力，現在可以用手機拍一張照片，使用 AI軟體就可以產生各種造型模擬，連金字塔、艾菲爾鐵塔、萬里長城等世界知名景點都可以生成當背景，連國門都不用踏出去，婚紗攝影這一行逐漸式微似乎也不會太意外，好奇問「未來有什麼行業、什麼職位會最快因為AI而消失？」
貼文曝光引熱議，許多人點名「客服」，留言「客服吧，現在差不多半AI了」、「線上客服」、「我覺得客服有可能，如果電話那端分不出是不是真人，只是想找到『真人客服』來訐譙的話很有用」、「真的是客服，真人被罵還會有情緒，AI被罵沒差」、「客服，相信我」。也有人總結「簡單來說，文組跟服務業，只要單純勞動力的工作」，就最有可能被AI取代。
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