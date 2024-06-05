快訊

台積電董事會拍板4案 捐40億支持4大學、高中半導體研究及育才

旅客終於能喘口氣！航空業高層：機票價格今夏有望下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

主打弄髒不心疼！大學生不甩名牌包改買這款 一票人讚：好看又方便

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友日前分享，好奇現今大學生都背什麼包包？掀起熱議，一致認為蝦皮上買的包便宜又好看，主打弄髒不心疼！ 圖／ingimage
一名女網友日前分享，好奇現今大學生都背什麼包包？掀起熱議，一致認為蝦皮上買的包便宜又好看，主打弄髒不心疼！ 圖／ingimage

包款樣式百百種，大家有喜好的包款嗎？一名女網友好奇現今大學生都背什麼包包，貼文掀起熱議，一致認為蝦皮上買的包便宜又好看，主打弄髒不心疼！

一名女網友日前在Dcard發文分享，自己若是花很多錢去買貴的包包，這會導致沒有更多預算買更多不同類型的包包，好奇多數大學生的想法。她提到一些大學生能夠負擔的品牌，例如台灣小眾品牌「東京企劃」、小CK（CHARLES & KEITH）、Coach、MK（MICHAEL KORS）以及韓國小眾品牌等，價格大約2000元左右。

原PO質疑，現在女大生究竟是看到包包材質好就會買，還是在蝦皮上看到材質不一定的包包，但好看的就會買呢？

貼文一出，立刻引發網友討論，「看到不錯就會買，沒有特別買什麼牌子」、「最近買了個小CK，還沒背過，不過我也有袋鼠和MK的包包」、「出去玩喜歡背容量大一點的包包，價格不限、喜歡就買」、「200元上下的淘寶帆布包」。

有許多網友指出自己都買蝦皮上的包款，「之前蝦皮買的包包上課還有在背，對我來說好看+方便就夠了」、「蝦皮隨便買的包」、「蝦皮300元的包，看妳跟父母的經濟能力吧」。

有網友提出實際的建議，「包包什麼價位都有，最低的500元，最貴的8-9萬，適合自己的使用習慣就會買」、「賺多少就背多少的包，沒在賺就盡量找500（元）下的包比較合理吧」、「有被問過為什麼不買名牌包，可是自己也沒有場合背，而且背很貴的包包出去我會很擔心弄髒它，反而不能專心玩」。

Dcard 大學生 蝦皮

相關新聞

主打弄髒不心疼！大學生不甩名牌包改買這款 一票人讚：好看又方便

包款樣式百百種，大家有喜好的包款嗎？一名女網友日前分享，好奇現今大學生都背什麼包包？掀起熱議，一致認為這裡買的包便宜又好看，主打弄髒不心疼！

午餐吃140元很貴？女大生被母飆罵「不會省錢」委屈喊：還能吃什麼

隨著物價通膨，連便當破百也成常態，讓許多外食族大喊吃不消。一名網友就分享，她和同學去吃了一份140元的咖哩飯，沒想到卻被媽媽飆罵很不會省錢，讓她相當不解，「現在物價那麼貴，是能吃得了什麼東西..

是「鹹蛋超人」還是「超人力霸王」？ 2派網友熱議引出內行道始末

流行周而復始，同樣的東西在不同的世代也就有了不同名稱。譬如有點年紀的人看到這張圖，會興奮地喊出「鹹蛋超人」，但是如果旁邊有20多歲的年輕人，他們會說正確名稱應該是「超人力霸王」。有一位網友在臉書「路上觀察學院」貼文大嘆「歲月，真是一把殺豬刀」，因為他看到超商的外牆上貼了一幅圖，但現在的名稱跟以前並不一樣，讓他心中有所感觸。年紀稍長的網友看完貼文後，馬上回應是「鹹蛋超人」。

網怨早餐店又變貴！ 內行人揭漲價關鍵：回不去了

台灣物價居高不下，許多店家都不斷上漲商品價格。對此，一名男網友分享，近期到早餐店吃早餐，發現貼出6月部分品項調漲的公告，結果自己喜歡吃的品項，通通都調漲，漲幅約7%。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣狂開1類型餐飲主打「配菜無限吃」 網友不買單：盤子才吃

近期台灣新開不少無人拉麵店，一名男網友發現，一包泡麵竟要價90元，雖然店內主打「配菜無限供應」，但配菜多半都是較便宜的泡菜、豆芽菜和蔥花，質疑店家已節省人力成本，為何商品還是這麼貴？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

沒買名牌包很丟臉？她被好友批「不懂得愛自己」 網傻眼：價值觀壞掉了

許多民眾擁有穩定收入後，隨著消費能力提高，會開始購買精品和名牌。近日一名女網友就分享，身邊好友覺得女生至少要有1、2個名牌物品才算女人，但她目前並沒有想買的打算，好友卻批評她「不懂得如何愛自己」，讓她忍不住詢問眾人，「不買名牌包會很丟臉嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。