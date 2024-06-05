主打弄髒不心疼！大學生不甩名牌包改買這款 一票人讚：好看又方便

包款樣式百百種，大家有喜好的包款嗎？一名女網友好奇現今大學生都背什麼包包，貼文掀起熱議，一致認為蝦皮上買的包便宜又好看，主打弄髒不心疼！

一名女網友日前在Dcard上發文分享，自己若是花很多錢去買貴的包包，這會導致沒有更多預算買更多不同類型的包包，好奇多數大學生的想法。她提到一些大學生能夠負擔的品牌，例如台灣小眾品牌「東京企劃」、小CK（CHARLES & KEITH）、Coach、MK（MICHAEL KORS）以及韓國小眾品牌等，價格大約2000元左右。

原PO質疑，現在女大生究竟是看到包包材質好就會買，還是在蝦皮上看到材質不一定的包包，但好看的就會買呢？

貼文一出，立刻引發網友討論，「看到不錯就會買，沒有特別買什麼牌子」、「最近買了個小CK，還沒背過，不過我也有袋鼠和MK的包包」、「出去玩喜歡背容量大一點的包包，價格不限、喜歡就買」、「200元上下的淘寶帆布包」。

有許多網友指出自己都買蝦皮上的包款，「之前蝦皮買的包包上課還有在背，對我來說好看+方便就夠了」、「蝦皮隨便買的包」、「蝦皮300元的包，看妳跟父母的經濟能力吧」。

有網友提出實際的建議，「包包什麼價位都有，最低的500元，最貴的8-9萬，適合自己的使用習慣就會買」、「賺多少就背多少的包，沒在賺就盡量找500（元）下的包比較合理吧」、「有被問過為什麼不買名牌包，可是自己也沒有場合背，而且背很貴的包包出去我會很擔心弄髒它，反而不能專心玩」。