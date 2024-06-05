午餐吃140元很貴？女大生被母飆罵「不會省錢」委屈喊：還能吃什麼

隨著物價通膨，連便當破百也成常態，讓許多外食族大喊吃不消。一名網友就分享，她和同學去吃了一份140元的咖哩飯，沒想到卻被媽媽飆罵很不會省錢，讓她相當不解，「現在物價那麼貴，是能吃得了什麼東西？」。

該名網友在DCARD分享，中午和同學去吃一份140元的咖哩飯，沒想到媽媽得知後，竟飆罵原po一頓，「午餐吃那麼貴，我中午都不敢吃，你也不學學樓上的堂姐堂妹，他們午餐都自己煮 ，而且他們都不能吃超過50塊的東西」，最後還補了一句「100以內我都能接受，你吃到140真的很不會省錢」，原po則委屈表示，「現在物價那麼貴，是能吃得了什麼東西？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「你應該學學你的堂姐堂妹沒錯，他們都知道要謊報價格」、「一餐50塊到底怎麼辦到的啊，我怎麼覺得自己煮比外食還貴」、「現在50、100能吃的東西感覺很少，如果是自己出錢就沒差吧，父母出錢的話，就再跟家人溝通看看」。

另外，多數人對物價上漲相當有感，「物價還沒這麼誇張的時候，一天三餐我可以一週只花1000，現在真的太可怕了！」、「現在是一天三餐，3天1000就差不多了，我是不是飯桶啊」、「現在物價漲好多，再回去讀大學我也沒把握一百內有什麼能吃的」、「我在信義區這裡上班，午餐150起跳，平均是250左右，140我想吃都吃不到」。