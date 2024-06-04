是「鹹蛋超人」還是「超人力霸王」？ 2派網友熱議引出內行道始末

流行周而復始，同樣的東西在不同的世代也就有了不同名稱。譬如有點年紀的人看到這張圖，會興奮地喊出「鹹蛋超人」，但是如果旁邊有20多歲的年輕人，他們會說正確名稱應該是「超人力霸王」。有一位網友在臉書「路上觀察學院」貼文大嘆「歲月，真是一把殺豬刀」，因為他看到超商的外牆上貼了一幅圖，但現在的名稱跟以前並不一樣，讓他心中有所感觸。年紀稍長的網友看完貼文後，馬上回應是「鹹蛋超人」。

原PO文中只有短短幾句敘述他在超商外面看到的景象。照片中是3位身穿緊身衣，頭戴面罩類似「外星人」的人種，並寫道「我小時候，他叫超人力霸王，現在很像叫奧特曼」。原PO同時感嘆歲月，真是一把殺豬刀，飛逝而過。

網友看圖很快地就說出他們的名稱「鹹蛋超人」、「你沒叫他鹹蛋超人，你還年輕呢」、「印象中有一套漫畫，好像也叫他鹹蛋超人，頭上還放一杯茶，看到茶葉梗，就會很幸運，不知道是在周星馳電影之前還是之後？」

有人提心吊膽的說「如果不是圓谷公司（《超人力霸王》製作公司）的作品，我就不太曉得是誰的作品了。總之，目前代理商都用超人力霸王作為譯名，而且也很努力地推行正名運動，就是希望能避免得罪日方，這樣大家都沒得看了」。

也有其他網友表示，「破壞之王上映前就叫鹹蛋超人了」、「不一定（製作公司）從來沒認可，當年華視引進首播時就曾有鹹蛋超人的翻譯，如鹹蛋超人迪卡、帝納、蓋亞等，發行正版家庭錄影帶的木棉花公司也曾使用此名稱，上面還有圓谷公司的雷射貼紙呢」。也有人指出「說實話以個人喜好來說，鹹蛋超人、奧特曼、超人力霸王、ウルトラマン、Ultra Man，不管哪個，我都覺得沒有很好聽哈哈」。

這則貼文不僅引起喜歡該劇粉絲的熱議，更引出一位專業的網友回應解釋「鹹蛋超人」事件的始末。他表示「鹹蛋超人」這個譯名的由來是因為香港演員周星馳在1994年《破壞之王》這一部電影當中，把兩顆鹹蛋放在眼睛上面，戲稱自己是鹹蛋超人。而ウルトラマン（《超人力霸王》日文原名）早在1966年公諸於世，所以周星馳在電影當中的嘲諷，成了台灣媒體大肆報導的題材。從《破壞之王》於台灣戲院上映之後，台灣人就因為周星馳的星度加上媒體加持，而沿用鹹蛋超人這個譯名到現在。「而圓谷公司『從來沒有』認可這個翻譯，還曾經提告台灣的盜版商使用鹹蛋超人這個名稱污衊他們的作品」。

後來因為，中國大陸做出了一系列嘲諷ウルトラマン的影片，加上台灣代理商一再地向圓谷和萬代公司道歉，並保證會使用官方唯一認可的譯名「超人力霸王」之後，圓谷和萬代官方才同意了將代理權給予台灣代理商，也才有很多ウルトラマン系列收藏得以來台販賣。