網怨早餐店又變貴！ 內行人揭漲價關鍵：回不去了

台灣物價居高不下，許多店家都不斷上漲商品價格。對此，一名男網友分享，近期到早餐店吃早餐，發現貼出6月部分品項調漲的公告，結果自己喜歡吃的品項，通通都調漲，漲幅約7%。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「慟！早餐店6/1開始漲價了」為題，指出近期到早餐店吃早餐，發現櫃檯貼了一張「6月1日起部分品項調漲價格」的公告，心想部分品項也非全品項，沒想到點了平常會吃的2樣早餐後，發現都有漲價，漲幅約7%，好奇大家常買的早餐店是否都漲價了？

貼文一出後，有內行網友點出，關鍵在於6月啟動夏季電價，「6月夏季電價暴漲，必然會帶動物價上漲，即使到冬天電價回歸均值，已上漲的物價也不會再下跌了」、「夏日電價啊！漲了就不會下來啦」、「因電費漲太多，忍痛調漲部分品項價格」、「一年兩漲是基本的，早點習慣吧」。

對此，也有不少網友哀嚎表示「一個火腿蛋吐司要50了嗎？」、「雞蛋降價，價格都沒降」、「有錢人才吃三餐啦」、「常去的一家早餐店最低價飲料變25，拒絕再去」、「要漲幾次…」。