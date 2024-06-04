快訊

無故不到片場、母親相驗失聯…唐治平狀態不佳 大愛新戲確定被換角

南下租房念書「每天最早到校」！89歲教育部退休官員 手寫碩士論文9萬字順利畢業

涉包庇應召站業者長達7年…松山分局2員警遭約談 分局晚間回應了

網怨早餐店又變貴！ 內行人揭漲價關鍵：回不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，近期到早餐店吃早餐，發現貼出6月部分品項調漲的公告，結果自己喜歡吃的品項，通通都調漲，漲幅約7%。示意圖／Ingimage
一名男網友分享，近期到早餐店吃早餐，發現貼出6月部分品項調漲的公告，結果自己喜歡吃的品項，通通都調漲，漲幅約7%。示意圖／Ingimage

台灣物價居高不下，許多店家都不斷上漲商品價格。對此，一名男網友分享，近期到早餐店吃早餐，發現貼出6月部分品項調漲的公告，結果自己喜歡吃的品項，通通都調漲，漲幅約7%。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「慟！早餐店6/1開始漲價了」為題，指出近期到早餐店吃早餐，發現櫃檯貼了一張「6月1日起部分品項調漲價格」的公告，心想部分品項也非全品項，沒想到點了平常會吃的2樣早餐後，發現都有漲價，漲幅約7%，好奇大家常買的早餐店是否都漲價了？

貼文一出後，有內行網友點出，關鍵在於6月啟動夏季電價，「6月夏季電價暴漲，必然會帶動物價上漲，即使到冬天電價回歸均值，已上漲的物價也不會再下跌了」、「夏日電價啊！漲了就不會下來啦」、「因電費漲太多，忍痛調漲部分品項價格」、「一年兩漲是基本的，早點習慣吧」。

對此，也有不少網友哀嚎表示「一個火腿蛋吐司要50了嗎？」、「雞蛋降價，價格都沒降」、「有錢人才吃三餐啦」、「常去的一家早餐店最低價飲料變25，拒絕再去」、「要漲幾次…」。

早餐店 漲價 物價 電價

延伸閱讀

台灣人愛吃火鍋「小心沙門氏菌」！ 醫提醒2件事別做：真的很可怕

好市多熱賣衛生紙悄悄縮水？一票人超有感：面紙盒不用硬塞了

真正的薪水小偷！他被公司遺忘8個月「躺領121萬」 全網超羨慕

他嫌公司端午節獎金只發2000元太少 釣出百大企業「更心酸行情」

相關新聞

網怨早餐店又變貴！ 內行人揭漲價關鍵：回不去了

台灣物價居高不下，許多店家都不斷上漲商品價格。對此，一名男網友分享，近期到早餐店吃早餐，發現貼出6月部分品項調漲的公告，結果自己喜歡吃的品項，通通都調漲，漲幅約7%。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣狂開1類型餐飲主打「配菜無限吃」 網友不買單：盤子才吃

近期台灣新開不少無人拉麵店，一名男網友發現，一包泡麵竟要價90元，雖然店內主打「配菜無限供應」，但配菜多半都是較便宜的泡菜、豆芽菜和蔥花，質疑店家已節省人力成本，為何商品還是這麼貴？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

沒買名牌包很丟臉？她被好友批「不懂得愛自己」 網傻眼：價值觀壞掉了

許多民眾擁有穩定收入後，隨著消費能力提高，會開始購買精品和名牌。近日一名女網友就分享，身邊好友覺得女生至少要有1、2個名牌物品才算女人，但她目前並沒有想買的打算，好友卻批評她「不懂得如何愛自己」，讓她忍不住詢問眾人，「不買名牌包會很丟臉嗎？」

超商員工「拿滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」 網曝嚴重後果：恐害客人過敏

今年以來台灣食安連環爆，不少民眾都擔憂性命安危或健康受到影響。近日一名超商店員用加熱滷味的鍋子來煎牛排，還有用電鍋蒸蝦…

台南徵廟祝月領25K、月休2天惹議 網揭工時：一堆人搶著要

近日台南市有一間宮廟對外徵求廟祝，開出月薪25K、月休僅2天的待遇引發網友們熱議。不少人說這種薪水實在太低，可能還得兼差，…

日本超商大膽露出！台灣「學霸女優」露三點掀議 本人笑稱：我以為超明顯

21歲的台灣AV女優魏喬安，曾在X平台分享獲台大人類學系錄取，並憑著「學霸女優」的頭銜一夕爆紅。不過近日魏喬安再有驚人之舉，她分享一部於日本便利商店「露出」的影片，誇張行徑讓一旁協助拍攝的友人嚇壞…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。