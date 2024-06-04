台灣狂開1類型餐飲主打「配菜無限吃」 網友不買單：盤子才吃

近期台灣新開不少無人拉麵店，一名男網友發現，一包泡麵竟要價90元，雖然店內主打「配菜無限供應」，但配菜多半都是較便宜的泡菜、豆芽菜和蔥花，質疑店家已節省人力成本，為何商品還是這麼貴？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「無人泡麵是在貴X小」為題，指出近期無人拉麵店越開越多間，發現一包泡麵價格就要90元起跳，配菜雖然可以吃到飽，但都是便宜的泡菜、豆芽菜和蔥花，反觀去網咖吃泡麵，還會有荷包蛋跟火鍋料，價格才120元，不解無人泡麵店已經節省人力成本，為何還可以賣得這麼貴？

貼文一出後，多數網友深有同感，紛紛表示「真的是盤子在吃」、「真的是智商稅」、「台灣太方便了，半夜也有得吃，沒必要吃這」、「省廚師、省服務生、然後沒比較便宜，笑死」、「真的是為什麼不自己煮」、「寧願超商微波也不想吃這種」、「現在想吃宵夜都直接去網咖」、「便利商店屌打」。

此外，也有部分網友認為要開一間店，會有很多隱藏的成本，「廣告不用錢？房租不用錢？員工不用錢？」、「請加入店租、電費、裝潢、器具、材料、配菜成本」、「任何貴死人都跟房租脫不了關係」、「配菜讓你夾到爽成本不用攤提嗎？」