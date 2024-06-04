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沒買名牌包很丟臉？她被好友批「不懂得愛自己」 網傻眼：價值觀壞掉了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她現階段並沒有購買名牌包的打算，但她的好友認為女生一定要擁有名牌物品，還批評她這樣很丟臉。圖／Ingimage
一名女網友分享，她現階段並沒有購買名牌包的打算，但她的好友認為女生一定要擁有名牌物品，還批評她這樣很丟臉。圖／Ingimage

許多民眾擁有穩定收入後，隨著消費能力提高，會開始購買精品和名牌。近日一名女網友就分享，身邊好友覺得女生至少要有1、2個名牌物品才算女人，但她目前並沒有想買的打算，好友卻批評她「不懂得如何愛自己」，讓她忍不住詢問眾人，「不買名牌包會很丟臉嗎？」

原PO在Dcard發文表示，她觀察到身邊不少女生，會購買名牌包、名牌口紅或飾品，她朋友也認為「至少要有1、2個名牌物品才算女人」，雖然原PO並沒有一定要買名牌包的想法，但朋友卻一直告訴她，沒有名牌包不夠像女生，說她「不懂得如何愛自己」，還說替她感到丟臉，讓原PO十分無奈，詢問眾人「女生沒有名牌包會很丟臉嗎？」

文章引發熱議，網友紛紛表示，「我覺得妳該換的是朋友，不是包包」、「建議這種不成熟的朋友可以少聯絡」、「會有這種價值觀的人才真的丟臉」、「買名牌包包跟愛自己有什麼關係」、「現在很多精緻窮，不用太在意別人怎麼看」、「人的價值不是靠有沒有名牌來定義的，如果朋友因為妳沒有名牌包覺得妳丟臉、不夠自愛，這種人也可以丟了」。

不少網友認為，將錢拿去買自己喜歡的東西才重要，「每個人的生活與消費方式不同，快樂就好」、「與其買名牌包，不如買自己感到快樂又不後悔的東西」、「拿去花在自己喜歡的事物上才叫做愛自己」、「名牌只是一個品牌，身上的氣質才是重點，散發出來的氣質如果好，即使是一般包包，看起來也像名牌」。

但也有人指出，對於社會地位較高的人而言，名牌包可能就有其重要性，「名牌包算是一種地位跟能力的象徵吧，就跟男生開什麼車差不多」、「如果妳的身分是公司主管或公司老闆娘，需要接觸到業務，就需要這種酷東西了，這也是我長大之後才學到的事情」、「保險業務、房仲、需要接觸貴客的老闆，確實需要一些行頭，用這些簡單粗暴的符碼來加深客人對自己的第一印象，營造值得信任的感覺，但不等於普通人拿了精品包，就能跟大老闆在同一個階層，彷彿進入自己想像中的上流社會了」。

價值觀 名牌包

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