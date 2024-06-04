超商員工「拿滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」 網曝嚴重後果：恐害客人過敏

今年以來台灣食安連環爆，不少民眾都擔憂性命安危或健康受到影響。近日一名7-11超商店員po出用加熱滷味的鍋子來煎牛排，還有用電鍋蒸蝦的畫面引起眾人反感，紛紛留言砲轟「太沒水準」。

該名超商員工在臉書粉專《靠北7-11》投稿發文並用開玩笑的語氣寫說「做大夜做到一半肚子餓了怎辦呢？就是要吃牛排啦！」畫面中只見一塊大牛排躺在加熱滷味的鍋子正中間，但旁邊和底下已經產生嚴重焦黑一片。

網友在底下留言「60萬的罰款嗎？」並解釋，加盟主通常都會有押金在總部，通常在60至100萬，有重大違規這筆押金就會變成賠償總部的賠償金，若情節重大就再加罰。

其他人也表示「這家店的店長可能已經哭整晚了」、「社會上就是有你這種自以為很好玩，很有趣，害到一堆人的自私人種」、「鍋子要幾千塊錢的成本，不尊重工作回家去」、「店員的水準就是你這樣的人拉低的」、「這樣的鍋子有夠難清」、「如果鍋子沒洗乾淨又倒湯下去，會害到不吃牛的」。

甚至有人直指鍋子會變形，變成有弧度，後遺症很多，「開始加熱時，鍋子會前後左右，像三太子附身乩童一樣，不停的晃，然後湯汁，都會噴濺出來」。

此外，還有員工用蒸地瓜的蒸籠蒸蝦並po照「半夜肚子餓只好煮一下」，誇張行徑遭罵「你跟牛排那個同一人嗎？」、「上次全家有個拿烤爐烤蝦子，結果之後烤地瓜讓海鮮過敏的客人發作」、「沾到生的已經造成器具污染了，沒清洗就用誘發甲殼過敏是肯定的」、「很噁心，有些人吃素才選擇吃地瓜的」。

面對員工不當行為，據《三立新聞網》報導，7-11超商業者回應表示，此為單店未符合規範行為，針對非合規使用門市設備已完成清消，同時對違規同仁進行懲處、加強內部教育訓練，確保消費者安心購物環境。