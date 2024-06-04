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台南徵廟祝月領25K、月休2天惹議 網揭工時：一堆人搶著要

台南徵廟祝月領25K、月休2天惹議 網揭工時：一堆人搶著要

聯合新聞網／ 綜合報導
台南一間宮廟要徵廟祝，開出月薪25K、月薪2天的行情引起網友們討論。 示意圖／ingimage
台南一間宮廟要徵廟祝，開出月薪25K、月薪2天的行情引起網友們討論。 示意圖／ingimage

近日台南市有一間宮廟對外徵求廟祝，開出月薪25K、月休僅2天的待遇引發網友們熱議。不少人說這種薪水實在太低，可能還得兼差，只適合不缺錢的長輩們去打發時間「做健康的」。

原po在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張徵人啟事，徵求的職缺是廟祝，地點位於台南，但仔細看一下其開出來的待遇，月薪只有25K，連今年基本工資月薪27,470元都不到，而且一個月只有休息2天，不過有提供住宿，夫妻可同時應徵此工作。

此徵才訊息出，不少網友紛紛留言「這薪資，香油錢可以抽成嗎？」、「可以擦完桌子掃完地洗完廁所之後跑外送嗎？」、「這真的太離譜啦」、「違反勞基法」、「考國考的人很適合這工作」、「真的是做功德的」、「搞不好還要會美編，也要行銷，真的是ooxx」。

但也有網友認為有的廟本身就不是很有錢，所以很多廟祝都是義工性質，況且有包睡，看起來水電不是問題，應該還能接受。其他人也說「每天實際工作可能僅2小時」、「整天沒事就是坐著，偶爾掃掃地擦擦桌子，領多少錢做多少事…我相信25,000廟祝還是一堆人搶著要」。

也有過來人分享經驗指出，「我顧過才15,000，休息500的工資要自己付給代班的，而且吃自己，沒餐費津貼。工作輕鬆，早上開廟門，擦拭所有神桌，拜拜，打掃衛生，初一十五要準備供品，濟世要留下來幫忙，還有節慶也是。」

然而此徵才經台南市政府勞工局確認該勞動條件不符合勞基法規定。內政部呼籲，宗教團體雇用廟祝等廟務人員，如具僱傭關係者，須符合勞動基準法規定，維護宗教服務人員權益。

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