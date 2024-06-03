日本超商大膽露出！台灣「學霸女優」露三點掀議 本人笑稱：我以為超明顯

21歲的台灣AV女優魏喬安，曾在X平台分享獲台大人類學系錄取，並憑著「學霸女優」的頭銜一夕爆紅。不過近日魏喬安再有驚人之舉，她分享一部於日本便利商店「露出」的影片，誇張行徑讓一旁協助拍攝的友人嚇壞。影片曝光後掀起一波討論，3日晚間魏喬安本人也在X帳號做出回應。

魏喬安1日在自己的X帳號分享一部19秒影片，寫著「凌晨在日本便利店偷偷露出」。只見片中她身穿一件紫色連身長裙，裸足在便利超商裡閒逛，不過下一秒魏喬安竟拉開連身裙衣領，將「無罩」的雙峰直接露出，還無所謂的吐了吐舌頭；接著又背過身將長裙撩起，展現白皙的臀部後，再對同行男伴彎腰露出下體。魏喬安大膽的行徑讓同行男伴嚇壞，邊拍攝邊用英語無奈大喊：「別這樣！我們在公共場合，妳在幹嘛？」不過她卻不以為然，只是淡定的笑了笑。

該影片曝光後吸引逾12萬人觀看，更被轉至PTT，掀起另一波討論。部分網友稱讚魏喬安「真美」、「笑容好甜」、「好色喔」；也有反對的聲音批評道「請不要醜化AV女優這個職業」、「人家AV女優是職業，沒在到處露出的」、「自己要把名聲搞臭真的無解」。

不過有老司機提出質疑，表示「這是片場吧」、「這看起來好像是片場拍攝的那間便利商店」、「看起來像片場」、「貨架那麼鬆散應該是片場吧？」

3日晚間，魏喬安本人則親自在留言回應，她解釋道，很多人以為自己真的在公眾面前露出，不過事實不然，「我以為這超明顯是攝影棚」，並對批評一笑置之，直呼「大家的反應娛樂到我了」。