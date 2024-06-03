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還有人堅持不違停？「大微罪時代」到來他喊爽 網曝最高指導原則

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，有網友發文，稱從自己有車以來，完全不曾違停，如果遇到沒有停車位的地方他就會選擇就不開車。不過隨著政策的改變，他開始加入違停的隊伍，並好奇地發問「現在沒有堅持不違停的人了吧？」，引起網友熱議。圖／ingimage
近日，有網友發文，稱從自己有車以來，完全不曾違停，如果遇到沒有停車位的地方他就會選擇就不開車。不過隨著政策的改變，他開始加入違停的隊伍，並好奇地發問「現在沒有堅持不違停的人了吧？」，引起網友熱議。圖／ingimage

台灣地狹人稠，車位也是一位難求，因此在路上經常能看到違停的車輛。近日，有網友發文，稱從自己有車以來，完全不曾違停，如果遇到沒有停車位的地方他就會選擇就不開車。不過隨著政策的改變，他開始加入違停的隊伍，並好奇地發問「現在沒有堅持不違停的人了吧？」，引起網友熱議。

原PO在PTT以「現在還有堅持不違停的人嗎？」為題發文，表示自己曾經「對違停更是深惡痛絕，看到就叭就檢舉」，載家人出去辦事會繞圈繞到他好為止，或是去找停車場，就算很遠也沒關係。不過隨著「大微罪時代」開始，原PO的想法變成「打不贏就加入，要當垃圾大家一起」，他突然發現開車出門突然變得好簡單，有地方就是隨便停，管你畫什麼線，不要停到人行道就好。他更是覺得現在沒有堅持不違停的人了，反正「政府都覺得連開單都不用了餒」。

文章吸引大量網友留言，不少網友表示自己常常違停，「隨便亂停就好，覺得現在比較好」、「蛤？警察沒抓就不算違停，ok？」、「跟你一模一樣，現在去巷口買早餐也開車去好爽」、「回鄉下都根本就沒在管違停會不會檢舉，大家都一樣呢，呵呵」、「打不贏就加入啊，政府都支持了，何必為難自己爽到別人」。

也有網友表示自己不會違停，「現在不違停的人都會被嘲諷，搞得違停的才是正常人」，「我爸到現在還是怕被檢舉，都會到白線才放人下來」、「不會就是不會，每個人教育水準不同」。

部分網友表示自己雖然會違停，但會特別注意有沒有影響到其他人，「最高指導原則，看有沒有影響到別人」、「停不妨礙別人的地方，別人如果被妨礙，應該是他技術爛」。

停車位 違停

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