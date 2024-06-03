念書不如炒房？他喊「拿補習費投資早財富自由」 反挨批：連入場券都沒有

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聯合新聞網／ 綜合報導
近日一位網友發文，提問「是不是現在唸書不如投資炒房」。圖／ingimage
近日一位網友發文，提問「是不是現在唸書不如投資炒房」。圖／ingimage

想在現在的社會環境中擁有美好生活，究竟是投資重要還是念書重要？近日一位網友發文，提問「是不是現在念書不如投資炒房」。他認為比起從小唸到研究所畢業，一個月領四、五萬，還不如從小教小孩投資炒房，這樣收益更高，「讀書補習學才藝學英文的錢全部拿去投資，早就財富自由」。文章一出，引發網友熱議。

原PO在PTT以「是不是現在念書不如投資炒房？」為題發文，提到與其從小念書到研究所畢業，然後一個月領四、五萬，不如從小教小孩投資炒房。他認為股票一個月漲20%，房子半年漲40%，投資炒房一年的收益比起正常工作要高出許多，「屌虐你工作好幾年」。

文章引來了不少網友討論，大部分網友並不贊同這個觀點，「沒念書你連投資炒房的入場券都沒有，最簡單的第一步信貸借出來你都辦不到了還炒股炒房」、「你不讀書錢是從天上掉下來讓你炒房嗎？」、「炒房要有的腦袋，你沒念書你怎麼知道你有？」、「炒股與炒房也要有資金啊，高收入才能從銀行借出更多錢」、「你不讀書領最低薪資存不到錢投資，讀書有好工作可以貸款+槓桿ALL IN」。

也有小部分網友支持原PO的想法，「無腦買台積電跟炒房，勝過苦讀十年書」、「如果你有資產可以給小孩，是的」、「家裡有礦本來就是學投資跟管理」。

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