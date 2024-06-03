穿短褲、短裙外出…她喊「坐椅子不舒服」 一票人點頭：流汗很尷尬

夏天到了，不少人外出換上短裙、短褲，然而一名女網友透露，她有點介意在公共場合坐著休息時，大腿後側肌膚會直接碰到椅子。貼文曝光後，引起不少留言共鳴，「我也覺得很不舒服」、「除非很累或很久，不然都站著」。

原PO在PTT發文，承認自己有點潔癖，會介意穿短褲、短裙時坐下後，大腿後面的皮膚直接接觸到外面的椅子，感覺有些不衛生。但她也說，如果是有穿褲襪或是在自家的椅子上感覺就還好，不禁好奇問：「有人也會在意嗎？還是只有我？」

對此，網友紛紛回應，「裙子太短的話，坐下時內褲接觸椅子，我覺得很可怕」、「很不舒服，所以現在只穿長褲了」、「懂妳的感覺，皮膚敏感的人很容易接觸性過敏，我會拿外套當墊子或者坐前面點減少接觸」、「強烈建議擦拭，或是噴一下酒精」、「坐三分之一板凳，這都沒辦法忍耐就懸空假坐」、「夏天流汗起來會很尷尬」。

也有網友表示，「會覺得很怪嗎？外出上廁所時，大腿也會碰到馬桶坐墊呀」、「在意這個問題就穿長褲啊」、「還是有人不介意的，十幾年前大學生時期，同學穿熱褲直接盤坐在地上，看她半條大腿都貼著地板，也覺得洗洗就好」、「皮膚沒那麼脆弱好嗎」。