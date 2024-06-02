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歧視遊客？台人遊日遇「無禮店員」氣炸反擊 網爆共鳴：嚴重偏心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友指出，自己先前在日本某模型店消費時，店員全程無視她的需求，最後甚至將明細丟在桌上。示意圖／ingimage
一名女網友指出，自己先前在日本某模型店消費時，店員全程無視她的需求，最後甚至將明細丟在桌上。示意圖／ingimage

一般台灣民眾多認為日本人彬彬有禮、服務親切，但有女網友在Dcard指出，自己先前在日本某模型店消費時，店員全程無視她的需求，最後甚至將明細丟在桌上，氣得她當下做出1舉動，讓對方嚇到立刻鞠躬道歉。

原PO表示，在前往日本旅遊前，曾看過有人指出，現今有許多日本人對外國觀光客的態度不佳，因此她並不對日本店員抱有特殊期待，並做好可能被對方臭臉的準備。她說明，後來自己和友人在京都度過幾天，遇到的店員非常親切，路上還有一名友善的老爺爺用翻譯器跟她們聊天。

不過，原PO透露，她到大阪難波某中古模型店消費時，男店員全程無視自己手上的護照，不斷催促她趕緊刷卡。之後她再次向對方強調，自己所購商品價格可以免稅，該店員才一臉不甘願地接過她的護照，最後還直接將明細用力丟在桌上。

原PO指出，看到店員的態度後，讓她氣得瞬間大聲說出「蛤？」並把明細揉爛丟回桌上，再怒瞪對方一眼。她表示，當下男店員立刻驚恐的鞠躬道歉，而自己則提著模型轉身離開，「他（男店員）會不會改善態度，我不知道，會不會事後跟其他店員私下辱罵我，我也沒差」，自己未來再也不會去該店消費。

貼文一出，許多網友分享類似經歷，「大阪木津市場有名的鰻魚飯，老闆娘會看你講中文，就直接忽略你點餐」、「永遠記得過海關的時候，因為出境資料沒寫好，直接被中年、不耐煩的日本海關丟護照在我身上」、「日本人真的對會講日文的人偏心很嚴重」、「我去日本自由行真的覺得日本人不友善，都很冷漠，路人也都會斜眼看人」。

不過，也有部分網友幫忙緩頰，「每年都去日本七、八天，沒遇過這種事！」、「我一直以來都是跟日本人講日文，目前還沒遇過態度明顯較差的」、「但我帶小寶寶去日本，還蠻受禮遇的」、「不可能一個國家裡每個人都很友善啦，每個國家都有友善跟不有友善的人」。

Dcard 京都 日本 護照

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