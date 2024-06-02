女家教被女學生「用食指戳胸部」氣到發抖 網勸：讓家長教她

性教育需從小普及，否則可能會因為對性的好奇，做出踰矩的舉動。一名女大生近日為11歲的女學生上家教課，女學生竟動手戳她的胸部，她氣到全身都不自覺得發抖，許多人建議女大生可以考慮辭職，並將此事通報家長，由家長來為孩子進行健康教育。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，她為一名11歲女學生上家教課，時間已長達兩年，兩人關係不錯，不過女學生不太有禮貌，常常問「妳月經來了嗎？妳轉大人（台語）了嗎？」等問題，不過她認為，女學生只是到了對人體好奇的年紀，因此不太在意，也擔心搞壞關係會失業，所以持續隱忍。

原PO說，近日上課時，女學生突然伸出食指輕戳她的胸部，第一次她以為是不小心，因此沒有任何反應，20秒後女學生又做了一樣的動作，她立刻告訴對方「不要亂摸我」。等到下課後，她語重心長告訴女學生「這個行為是不對的，不可以這樣對他人」。

原PO回家後仍然感到很不舒服，甚至越想越不對勁，連身體都不自覺得在發抖，她不知道用什麼態度處理此事，雖然女學生不是故意侵犯，但她仍感覺被侵犯了，原PO詢問「該辭職嗎？或是應該理性告訴自己事情其實有被適當處理，然後繼續這份家教工作？」

其他人則留言，「她應該是開始對女性生理特徵變化好奇，因為她正處於要開始變化的年紀，可能媽媽也沒告訴她太多這方面的事，畢竟華人社會還是比較含蓄，其實妳可以正向看待，問她為什麼要這樣做，是出於好奇嗎？這方面知識了解多少，如果妳也難以啟齒，應該還是要把這件事告訴家長，由家長去對她做這方面的知識補強較好」、「我會再觀察一堂課，如果狀況重演直接告知家長，之後仍未改善就退掉學生。如果心裡真的很不舒服，就直接退掉吧」。

有類似經驗的網友留言，「原PO第一次遇到這狀況？小孩常常會這樣，還好是女生，這樣妳比較不會那麽恐懼，我建議是跟她母親討論，請她母親可以關注一下，可以再去上課啦！只是妳真的不舒服的話，可以下次上課前就表明有些行為不對。我之前家教一個小男孩，他沒有碰我身體，不過，他上課一直問我有沒有看過成人影片，相不相信裡面的劇情之類的，我是跟他母親表明，後來有請父母教導他正確的觀念」。