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他違停被拖一聽理由傻眼了 全網怒指不合理：快申訴

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣道路交通混亂，違規停車亂象多。示意圖／聯合報系資料照片
台灣道路交通混亂，違規停車亂象多。示意圖／聯合報系資料照片

台灣交通混亂，不少地區的道路規劃不良，會引發用路人的疑慮。近日有網友的汽車因違規停在人行道上被拖吊，然而他貼出事發現場的照片，只見停車位子位於白線內，地上沒有紅黃線，也沒有人行步道，難以看出該區域是人行道，許多人建議他進行申訴，爭取自身權益。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他的汽車近日被拖吊，打電話詢問拖吊場，才得知原因是「違規停車在人行道上」。他貼出停車地點的照片，可見停車處位於白線內，地面上沒有紅黃線，沒有標註人行道區域，路邊也沒有告示牌。原PO上網至國土管理署網站搜尋，才得知該區域屬於人行道，因此無奈表示，「現在路邊停個車都得上網查詢能不能停了嗎？」

網友違規停車被拖吊，原因是停在人行道上，紅圈為停車處。圖擷自臉書社團爆怨2公社
網友違規停車被拖吊，原因是停在人行道上，紅圈為停車處。圖擷自臉書社團爆怨2公社

車主上網查詢後才得知圖中橘線為人行道。圖擷自臉書社團爆怨2公社
車主上網查詢後才得知圖中橘線為人行道。圖擷自臉書社團爆怨2公社

其他網友留言，「所以說交通工程很重要，如果有實體分隔馬上就知道這裡是人行道」、「平常時就放任路霸隨便破壞基礎建設佔為己有，把人行道弄成這樣的也要重罰才對」、「政府預算不足無法鋪設人行道沒關係，但至少可以畫一下啊」、「這叫人行道？」、「這次我挺駕駛，綠漆都沒有，鬼才知道你是人行道，停車要先通靈，這怎麼看都是萬用路肩啊，前面還有變電箱設施帶，跟我說這叫人行道，真的是服了」。

許多人建議他申訴，留言「人行道沒做分隔標示，畢竟以客觀來說，有多少人會知道這是人行道，這得申訴一下」、「申訴就過了啦」；發文網友則說「我是申訴了，希望罰單能成功撤銷，但拖吊費用呢？」

不過也有人持反面意見，留言表示「不然這樣，我讓你停，你讓我從你車頂走過去」、「那行人要走哪裡」、「行人要走汽車上嗎？」、「現在路邊走個路，都得上網查詢能不能走了嗎？」

人行道 罰單 行人

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