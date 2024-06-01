快訊

國民法官較「情理法」？多數被告不想進入國審急著和解

陽痿還能有性高潮嗎？威而鋼是萬靈丹？泌尿科醫師解密常見5QA

孫安佐泰國沾毒！狄鶯揭露始作俑者主因被「熟人下蠱」

好市多驚見「推車小偷？」她結帳後整車消失 一票苦主喊：我也遇過

聯合新聞網／ 綜合報導
Costco好市多。圖／聯合報系資料照片
Costco好市多。圖／聯合報系資料照片

美式賣場好市多商品多，又常有優惠或是推出新品，吸引一票忠實顧客。但近日有網友指出，最近帶自己的推車去逛賣場，結果結帳後，商品和推車就不見了，後來請員工幫忙找，才在賣場角落找到東西，不少苦主也表示曾經遇過。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她5月30日早上帶著自己的推車到汐止好市多採購，買好東西結完帳後，一個不留神，推車就不見了。

原po表示，當下非常著急到處找，但是都沒有找到，於是找了賣場的員工幫忙，也通報出入口員工留意類似的推車，最後整個賣場找了至少有十幾分鐘，終於在賣場的角落找到，好險推車和裡面的商品完好無缺，沒有被偷。

此文一出也引起網友熱議，紛紛回應「我也遇過相同的事，剛進賣場不久，折疊推車放在賣場手推車上，轉身不到五分鐘，整台推車都不見了」、「疫情期間看到有位女士到服務台，請好市多服務人員調監視器查看整車商品被人推走」、「我是車子放了一個空購物袋，轉頭試吃，再抬頭整輛車不見」、「我媽是牛排被偷」。

但也有人認為，「還是用賣場推車吧！要上車才移到自己的，賣場推車起碼沒離開檢查收據的人員處，小偷都拿不出去」、「好市多處理得不錯阿，動作蠻快的」、「台灣大賣場根本不敢把自身東西離開眼睛半步」、「可能就推錯車」、「我只要結完帳，眼睛就不會離開我的商品」、「幸好有找到」。

好市多

延伸閱讀

他見好市多1款吹風機促銷「CP值超高」 愛好者讚：風大到可以打掃

他怨好市多牛肉捲餡料縮水變相漲價 網嘆：熟食區只剩「1品項」能買

好市多1服務「開始抓非會員」！一票人狂讚：終於發現Bug

好心出借好市多會員卡結帳 對方1行為害他慘被「控3重罪」

相關新聞

好市多驚見「推車小偷？」她結帳後整車消失 一票苦主喊：我也遇過

美式賣場好市多商品多，又常有優惠或是推出新品，吸引一票忠實顧客。但近日有網友指出，最近帶自己的推車去逛賣場，結果結帳後，商品和推車就不見了，後來請員工幫忙找，才在賣場角落找到東西，不少苦主也表示曾經遇過。

跟好友出國旅遊！他一人跑機場貴賓室被怨「很自私」 網傻眼：是乞丐嗎

和好友出國旅遊本是一件令人開心的事，不過由於每個人的喜好、感受不同，若是彼此缺乏溝通，便很容易引起不愉快。近日一位網友發文表示，前陣子和朋友出國玩，因為他的信用卡是世界卡，雖可以免費出入機場貴賓室，但若要攜帶他人入場需要另外付費...

台灣人的默契！折抵停車費還差52元 醫師被路人「隨手舉動」救援

到百貨公司或賣場購物時，消費金額通常可抵停車時數。一名心理臨床師分享日前在台中的百貨公司停車，原以為消費金額剛好夠抵停車費，沒想到最後還差52元，就在他苦惱該如何是好時，看到繳費機上有一小疊小額收據...

遊瑞士「巴士司機被警察扣押」！台團慘遭丟包路邊 枯等近10小時

不少民眾到歐洲玩會選擇跟團，一名男子分享，他今年4月和老婆一起跟團到德國、瑞士旅遊，沒想到途中遭到警察攔下，巴士和司機都被扣押帶走，整個旅行團慘遭丟包。旅行社表示會再派車接送，但最後一行人卻在路邊等待超過8小時，並在大半夜拖著行李箱，尋找可以入住的旅社，讓團員們都感到十分傻眼。

意外淪小三…她遭主管騷擾近崩潰 網一看今昔肉體關係吵翻了

「上班好同事，下班不認識」被不少人奉為職場生存圭臬，不願工作上的瑣事影響私下生活。一名女網友表示，公司主管曾是砲友，當初求職時...

櫻花妹不分年齡都愛「1髮型」？ 一票網友認同：可愛死了

有人說「髮型是人的第二張臉」，選對適合的髮型，可以修飾臉型、提升美感，還能營造出個人特色。有網友發現，日本女生似乎不分年齡都有瀏海，即便是熟齡女藝人也有，好奇問「瀏海是日本髮型標配嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。