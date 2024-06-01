好市多驚見「推車小偷？」她結帳後整車消失 一票苦主喊：我也遇過

美式賣場好市多商品多，又常有優惠或是推出新品，吸引一票忠實顧客。但近日有網友指出，最近帶自己的推車去逛賣場，結果結帳後，商品和推車就不見了，後來請員工幫忙找，才在賣場角落找到東西，不少苦主也表示曾經遇過。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，她5月30日早上帶著自己的推車到汐止好市多採購，買好東西結完帳後，一個不留神，推車就不見了。

原po表示，當下非常著急到處找，但是都沒有找到，於是找了賣場的員工幫忙，也通報出入口員工留意類似的推車，最後整個賣場找了至少有十幾分鐘，終於在賣場的角落找到，好險推車和裡面的商品完好無缺，沒有被偷。

此文一出也引起網友熱議，紛紛回應「我也遇過相同的事，剛進賣場不久，折疊推車放在賣場手推車上，轉身不到五分鐘，整台推車都不見了」、「疫情期間看到有位女士到服務台，請好市多服務人員調監視器查看整車商品被人推走」、「我是車子放了一個空購物袋，轉頭試吃，再抬頭整輛車不見」、「我媽是牛排被偷」。

但也有人認為，「還是用賣場推車吧！要上車才移到自己的，賣場推車起碼沒離開檢查收據的人員處，小偷都拿不出去」、「好市多處理得不錯阿，動作蠻快的」、「台灣大賣場根本不敢把自身東西離開眼睛半步」、「可能就推錯車」、「我只要結完帳，眼睛就不會離開我的商品」、「幸好有找到」。