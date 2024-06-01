跟好友出國旅遊！他一人跑機場貴賓室被怨「很自私」 網傻眼：是乞丐嗎

和好友出國旅遊本是一件令人開心的事，不過由於每個人的喜好、感受不同，若是彼此缺乏溝通，便很容易引起不愉快。近日一位網友發文表示，前陣子和朋友出國玩，因為他的信用卡是世界卡，雖可以免費出入機場貴賓室，但若要攜帶他人入場需要另外付費，所以跟朋友們告知後便自行前往了。事後原PO才得知，其中一位朋友不滿自己不肯花錢帶大家入場，認為這行為很自私，讓原PO思考，自己是不是交友不慎？

原PO在Dcard上發文表示，月初時他和4位朋友到日本玩。而他的信用卡是世界卡，持卡者可以免費出入貴賓室，若要攜帶另一人入場，則需要用優惠價加購。

原PO認為，雖然其他朋友都沒有這張卡，但自己也不想浪費一年8000元的年費，於是和朋友們告知後便決定自行前往。其中一位好友A曾詢問原PO是否可以帶他進去，原PO表示沒問題，但加購價要自己負擔，對方便打消念頭了。

事後，原PO與另一位好友B見面時，對方在半醉半醒間向他坦言，當初原PO去程回程都到機場的貴賓室，因為沒讓A同行，對方就開始抱怨，認為原PO只顧著自己開心，不帶大家進去，也不肯幫大家出加購價，明明在科技業上班錢那麼好賺等等。

B表示，另外兩人雖有幫原PO說話，但A還是不停埋怨原PO不合群、很自私，應該和其他人一起在候機室才對。原PO聽完十分無言，想知道自己究竟是交友不慎，或是未來該選擇獨旅，才能避免這個狀況再次發生。

許多網友為原PO打抱不平，「用貴賓室看破一個朋友也是不錯啦，至少知道以後不要跟他有交集了」、「這朋友心眼也太小」、「直接看破三個朋友很划算欸，會抱怨還想蹭免費的那個直接放生。另外兩個幫你說話的值得深交 、「想去貴賓室就自己付錢呀，按他這個邏輯，出國旅費是不是也要幫他出」、「在不爽什麼？真的是乞丐，果然交友不慎」。

不過也有網友表示，可以理解好友的感受，「朋友的視角應該是覺得，團體旅行就是團進團出，可能也有一點嫉妒的心態，覺得大家都在等飛機，結果你拋下他們自己去貴賓室爽」、「老實說如果是一群朋友出去，我就算能進貴賓室應該也會選擇和大家待一起，但如果真的很想去看看的話，我也會跟朋友說會去幫他們帶飲料或零食出來，這件事情雖然你沒有錯，但就是要懂得做人吧」、「說實在的，跟朋友一起出國玩，要單獨去其他地方確實會讓人感受很差」。