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台灣人的默契！折抵停車費還差52元 醫師被路人「隨手舉動」救援

聯合新聞網／ 綜合報導
大部分的百貨公司或賣場，消費金額可折抵停車時數。 示意圖／ingimage
大部分的百貨公司或賣場，消費金額可折抵停車時數。 示意圖／ingimage

到百貨公司或賣場購物時，消費金額通常可抵停車時數。一名心理臨床師分享日前在台中的百貨公司停車，原以為消費金額剛好夠抵停車費，沒想到最後還差52元，就在他苦惱該如何是好時，看到繳費機上有一小疊小額收據，心想試看看能否折抵，一刷竟然成功，讓他驚呼「我不認識你，但是我謝謝你」，也意外發現這是台灣人的小默契。

心理臨床師張榮斌在臉書發文，提到最近到台中演講，順便和家人出遊，一家人到百貨公司逛街，原想著消費的金額應足夠折抵停車時數，於是到停車場繳費，未料沒拿捏好消費金額，差52元就可以免繳停車費。

正當他糾結是要付停車費還是回商場繼續消費，發現繳費機上有許多小額收據，索性拿了一張60元的收據刷，結果竟然可以折抵，令他相當驚喜，開心的說：「感謝這些捐贈小額收據在繳費機旁的陌生人們，謝謝你們的熱心，我收到了！」

貼文一出，網友紛紛留言「我真的沒想到可以留折抵收據」、「有收到方便，以後也要記得習慣這樣留下可折抵的收據，讓好的感覺與能量流轉」、「原來不只有我會這樣」、「這是台灣人的默契啦」、「曾在百貨公司被熱心人士救援，所以之後都會這麼做」、「我也會把沒用完的折抵放在繳費機」、「昨天在傢俱賣場也有看到，但其實不是所有人都知道」。

停車費

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