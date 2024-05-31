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遊瑞士「巴士司機被警察扣押」！台團慘遭丟包路邊 枯等近10小時

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遊瑞士「巴士司機被警察扣押」！台團慘遭丟包路邊 枯等近10小時

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他與老婆跟團到德國、瑞士旅遊，卻在途中遇到警察臨檢，巴士和司機都遭扣押，整團人被丟包在馬路邊。圖／Ingimage
一名網友分享，他與老婆跟團到德國、瑞士旅遊，卻在途中遇到警察臨檢，巴士和司機都遭扣押，整團人被丟包在馬路邊。圖／Ingimage

不少民眾到歐洲玩會選擇跟團，一名男子分享，他今年4月和老婆一起跟團到德國、瑞士旅遊，沒想到途中遭到警察攔下，巴士和司機都被扣押帶走，整個旅行團慘遭丟包。旅行社表示會再派車接送，但最後一行人卻在路邊等待超過8小時，並在大半夜拖著行李箱，尋找可以入住的旅社，讓團員們都感到十分傻眼。

原PO在Dcard發文指出，他在今年4月時，帶老婆參加德國、瑞士旅行團，團費一人約十萬多，沒想到第七天在瑞士時，他們竟遇到警察攔下巴士進行臨檢，「原本以為只是小插曲，結果巴士出事，司機直接被帶走，全部人都傻眼了」。

他描述，當時約下午1點多，整團團員只能在路邊等待，同團的爺爺奶奶們都十分緊張，導遊安慰他們，並表示再等等就會有人來接。然而，卻從15分鐘，變成好幾個小時的等待時間，眾人最後在大馬路上，等到晚上6點多才臨時找餐廳吃飯，並在餐廳繼續等待到9點多，最後在將近晚上11點時，導遊才帶著一夥人拉著行李，在瑞士街頭尋找可以入住的旅社。

原PO補充，原來是因為那台巴士前一團載中國遊客時，當中有4名遊客落跑，沒有「整團整出」，導致遊覽車被罰了好幾萬瑞朗，由於那時沒有繳錢就出境回德國，因此這次回瑞士，巴士才會被警察扣押，又因為警方不會開大巴，便將司機也順便帶走。

原PO解釋，原定住宿處與被扣車的地點相差約3小時車程，旅行社原本說要派車來接送，但等了8個小時卻都無下文，因此他們只好臨時尋找住宿的地方，「謝謝旅行社讓我在瑞士親身體驗歐洲當地這令人感動的行政效率」。

文章引發熱烈討論，網友紛紛表示，「好扯，遊興都沒了」、「這旅行社應變能力太差了吧⋯心情跟著受影響了」、「的確旅行社危機處理待加強，不過歐洲去多了，真的會學會對他們的行政效率不要有太多期待」、「好險是在市區，不是荒郊野外，還可以找餐廳吃飯、找飯店」。

有網友說明，搭客運或巴士去瑞士，被德國警察查是很常見的，「我在捷克讀書，每次搭13小時去找在瑞士的男友，基本上每一次巴士都會停下，然後警察上車檢查護照，有時候會查1小時以上，如果車上的旅客有來自土耳其等國家，大部分都會查很久」。

巴士 旅行社 瑞士 臨檢 跟團

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