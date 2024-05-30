意外淪小三…她遭主管騷擾近崩潰 網一看今昔肉體關係吵翻了

「上班好同事，下班不認識」被不少人奉為職場生存圭臬，不願工作上的瑣事影響私下生活。一名女網友表示，公司主管曾是砲友，當初求職時因這層關係走捷徑獲得職缺，2人也藉此再續前緣。孰料，男方竟有一名論及婚嫁的女友，近期更不但盼望「扶正」原PO，工作上更頻頻提出不合理要求，讓原PO苦惱不知如何處理。

一名女網友在Dcard以「主管隱瞞有未婚妻出軌我，還想把我扶正」為題發文，她回憶求學時曾有一任砲友，雙方在性事上十分契合，想不到出社會後發現對方在一間半導體製造廠擔任小主管，原PO坦言靠著前砲友的關係不用通過考試，直接獲得待遇不錯的職缺，2人更因此再續前緣。

不料，原PO表示求學時男方體力旺盛、床事表現滿分，想不到出社會後雖然身材依舊精壯，但「續航力」不如以往，讓她十分失望。

接著原PO話鋒一轉，她提到主管突然坦白有論及婚嫁的女友，但卻決定拋棄現任女友、扶正原PO，讓她驚嘆「心情整個跟被雷打到一樣」，坦言完全不想成為第三者破壞他人感情。此外，原PO提到，之後男方更變得公私不分，工作時不僅頻頻情緒勒索，甚至要求承擔非職務的工作內容，無奈因剛買房無法輕易提離職，讓原PO不知該如何開口擺脫主管。

貼文曝光後網友分成兩派，有人認為原PO應趕快逃，「女生被這種職場權力威脅真的很噁心，如果妳有能力要果斷早點換工作脫離這個公司，不然以後只會被這個男的重複加害」、「好像只能先演演戲把他吊著，不是要跟他上床，就是想辦法拖著拖著，拖一點時間讓妳趕快去找份新工作」、「直接向警察提告性騷擾，不管前面怎樣那是合意的，後面就是純粹的性騷擾」。

但另一派鄉民認為整起事件全因原PO咎由自取，「妳怎麼得到的這份不錯的薪水妳還記得嗎？有骨氣點就離職重新找工作啊？」、「所以一開始不用透過考試拿到好薪水這件事情就都不用提了嗎？拿人手短吃人嘴軟，今天他是主管，一個正常止損應該是妳現在快開始面試離開這家公司，不然妳就只能接受」。