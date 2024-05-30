快訊

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

3段社子島抓蛇影片曝！現場驚呼嚇死「腳都麻了」 農民怨：很怕被咬

整理包／跟著AI教父黃仁勳吃美食！一圖掌握眾多愛店 搭北捷都能到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

櫻花妹不分年齡都愛「1髮型」？ 一票網友認同：可愛死了

聯合新聞網／ 綜合報導
選擇適合的髮型，可以修飾臉型、增加自信，還能營造出自己的特色。示意圖／ingimage
選擇適合的髮型，可以修飾臉型、增加自信，還能營造出自己的特色。示意圖／ingimage

有人說「髮型是人的第二張臉」，選對適合的髮型，可以修飾臉型、提升美感，還能營造出個人特色。有網友發現，日本女生似乎不分年齡都有瀏海，即便是熟齡女藝人也有，好奇問「瀏海是日本髮型標配嗎？」

一位網友在「PTT Gossiping板」發文寫道，友人問為何日本女生都是有瀏海的髮型，不僅年輕的女藝人，就算是50歲的熟女藝人也有，反觀南韓女藝人髮型多數會露出額頭，還舉大家熟知的舒華、子瑜為例，好奇為什麼日本女生那麼堅持要有瀏海？

貼文曝光，一票認同的網友紛紛留言回應，「瀏海可愛死了」、「就真的可愛」、「而且還追求空氣瀏海」、「日本女生那個鐵瀏海是標配」、「日本流行沒洗頭的瀏海」、「沒瀏海顯成熟啊，但瀏海也有分，空氣瀏海才OK」、「日本男生也都有瀏海中長髮」。

還有人認真分析，「瀏海真的遮醜用的，男女都適用」、「用瀏海成功的話可以年輕5歲」、「就是可以遮臉，不是人人都小臉，沒辦法」，另有人表示，「有沒有瀏海不是重點，是找到適合自己的髮型」、「真正的美女沒瀏海也很美」。

日本 髮型

相關新聞

櫻花妹不分年齡都愛「1髮型」？ 一票網友認同：可愛死了

有人說「髮型是人的第二張臉」，選對適合的髮型，可以修飾臉型、提升美感，還能營造出個人特色。有網友發現，日本女生似乎不分年齡都有瀏海，即便是熟齡女藝人也有，好奇問「瀏海是日本髮型標配嗎？」

黃仁勳吃的一顆80！他見肉粽年年漲嘆買不下手 網憶兒時北部價泛淚了

剩下不到二周的時間就是一年一度的端午節，不少民眾會應景吃個肉粽，就連AI教父黃仁勳昨(29)日也現身台北市八德路的名店「王記府城肉粽」提早慶端午…

很困惑！她搭北捷驚覺「車廂1改變」 網一票讚翻：沒了也好

台北捷運是民眾重要的交通工具，不過每次到了上下班的尖峰時段，就是通勤族最痛苦的時刻。近日有網友發現，原本車廂一進門會看到的「中央立柱」默默地消失了，引發熱議，也讓兩派不同看法的人戰翻。

赴日一周「回台首日險被撞死」 他曝驚險遭遇吸大票網友+1：請防衛性走路

台灣人出國愛往日本跑，自日圓匯率大跌後更是一窩蜂飛去玩，除了當地風景美食外，貼心服務和行人友善的交通風氣也讓人津津樂道，有網友就分享回國後兩地「落差」，直呼為了自身安全著想，「得趕快收心了」。

忍耐已到極限？主播遊日親睹當地人「教訓」遊客 網：是我也忍不住

由於日幣貶值，讓本就是觀光大國的日本湧入更多外國遊客，造成不少亂象，使當地人困擾不已。新聞主播王軍凱近日在臉書分享，他到日本旅遊時，便親眼目睹了日本人「教訓」觀光客的場面，並表示，「在感覺被侵犯時，日本人其實是很不客氣的...

1秒惹怒新莊人！北捷中和新蘆線「靈異事件」爆共鳴 網：每次都要祈禱

居住在大台北地區，捷運是不少民眾會選擇搭乘的交通工具。近日，有網友分享一張在北捷民權西路站等車的照片，照片中為一班開往蘆洲的中和新蘆線列車，原PO並為該張照片下註解，寫道「如何1秒惹怒新莊人」。貼文獲得不少網友共鳴，有人則直呼是「靈異事件」，還有人點名另外2條捷運路線上也有相似情況。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。