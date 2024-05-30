櫻花妹不分年齡都愛「1髮型」？ 一票網友認同：可愛死了

有人說「髮型是人的第二張臉」，選對適合的髮型，可以修飾臉型、提升美感，還能營造出個人特色。有網友發現，日本女生似乎不分年齡都有瀏海，即便是熟齡女藝人也有，好奇問「瀏海是日本髮型標配嗎？」

一位網友在「PTT Gossiping板」發文寫道，友人問為何日本女生都是有瀏海的髮型，不僅年輕的女藝人，就算是50歲的熟女藝人也有，反觀南韓女藝人髮型多數會露出額頭，還舉大家熟知的舒華、子瑜為例，好奇為什麼日本女生那麼堅持要有瀏海？

貼文曝光，一票認同的網友紛紛留言回應，「瀏海可愛死了」、「就真的可愛」、「而且還追求空氣瀏海」、「日本女生那個鐵瀏海是標配」、「日本流行沒洗頭的瀏海」、「沒瀏海顯成熟啊，但瀏海也有分，空氣瀏海才OK」、「日本男生也都有瀏海中長髮」。

還有人認真分析，「瀏海真的遮醜用的，男女都適用」、「用瀏海成功的話可以年輕5歲」、「就是可以遮臉，不是人人都小臉，沒辦法」，另有人表示，「有沒有瀏海不是重點，是找到適合自己的髮型」、「真正的美女沒瀏海也很美」。