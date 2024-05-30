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黃仁勳吃的一顆80！他見肉粽年年漲嘆買不下手 網憶兒時北部價泛淚了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現肉粽價格水漲船高，發文問廣大鄉民說「肉粽超過多少就不買了？」 示意圖／ingimage
網友發現肉粽價格水漲船高，發文問廣大鄉民說「肉粽超過多少就不買了？」 示意圖／ingimage

剩下不到二周的時間就是一年一度的端午節，不少民眾會應景吃個肉粽，就連AI教父黃仁勳昨(29)日也現身台北市八德路的名店「王記府城肉粽」提早慶端午，還大讚「南部粽」特別好吃，很合他的胃口。

不過因為今年肉粽各項原物料平均漲幅1至2成，有網友就說現在肉粽賣得愈來愈貴，快買不下手。原po在PTT發文問說「 肉粽超過多少就不買了？」，並表示王記府城肉粽一顆80元，網購平台銷售第一的肉粽12入999元，平均一顆也超過80元，過去大學常常買的一顆南部粽如今也要70元了。

「我真的吃不下耶！」原po說自己能接受肉粽的價格最高就是一顆55至60元，甚至透露現在過年過節都好花錢，已經好久沒在中秋節烤肉、吃月餅，現在連端午節吃粽子的小確幸也要沒了，以為自己變有錢了，「卻還是連肉粽都買不下手」。

文章一曝光即掀起熱議，「改買油飯配雞腿」、「吃過1顆500元的，超普，肉粽就該是肉粽的樣子，加一堆高級食材，反而怪」、「沒必要特別因為節日吃貴鬆鬆肉粽」、「現在先烤肉，等過端午再吃粽子就會便宜」、「應景，150的ok呀」。

「超過中部」、「便當都那個價錢了」、「鼎泰豐的肉粽一顆一百」、「 配料不要太多，一顆可以不用20呀」，還有人回憶「小時候台北不知哪間廟有大量肉粽攤，像油飯那種大顆又好吃，1顆才10~20元」。

端午節 黃仁勳

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