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很困惑！她搭北捷驚覺「車廂1改變」 網一票讚翻：沒了也好

聯合新聞網／ 綜合報導
北捷公司表示會將參考國外地鐵的例子，把一些車廂的中央立柱拉掉，讓空間更寬敞。聯合報系資料照／記者魏莨伊攝影
北捷公司表示會將參考國外地鐵的例子，把一些車廂的中央立柱拉掉，讓空間更寬敞。聯合報系資料照／記者魏莨伊攝影

北捷運是民眾重要的交通工具，不過每次到了上下班的尖峰時段，就是通勤族最痛苦的時刻。近日有網友發現，原本車廂一進門會看到的「中央立柱」默默地消失了，引發熱議，也讓兩派不同看法的人戰翻。

網友昨（29）日在社群平台《Threads》指出，最近在搭乘北捷時，突然發現車廂中間的「中央立柱」不見了，讓她自己很困惑之外，也感受到其他人進來時都超困惑，不明白為什麼要拿掉？

此文一出馬上引起熱議，有人認為拉掉很不方便，「我沒東西抓真的沒辦法站，完全不友善，我又不是忍者」、「我才155，上面的環我拉不到啦」、「我不能沒有中間的桿桿，那我要抓哪裡，不友善矮子車廂」、「安全感整個不見」。

但也有人支持拉掉，「可以防止把捷運當自己家的人欸」、「個人很期待，因為總是有一堆上了車就好像找到人生靠山，黏在那根柱子就跟脊椎斷了一樣動都不動」、「因為乘客腳底下有查克拉【查克拉】查克拉（チャクラ，chakra），概念源自於印度瑜珈觀念中的脈輪，臺灣譯作查克拉，在日本動漫《火影忍者》中被引用為忍者用來施展忍術、幻術、體術或製造查克拉構成的物質的基本能量。」、「很多小朋友一上車就是猴子爬杆撲上去，沒了也好」。

其實在去年2023年9月，北捷公司就有表示，參考了韓國、新加坡等國外地鐵作法，把中央立柱拉掉，提供大型行李、嬰兒車、輪椅等旅客方便進出，年長者、孩童或是有需求的旅客，可多加利用座位、車門兩側的立柱或扶手，維護乘車安全。

北捷 通勤族

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