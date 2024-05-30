赴日一周「回台首日險被撞死」 他曝驚險遭遇吸大票網友+1：請防衛性走路

台灣人出國愛往日本跑，自日圓匯率大跌後更是一窩蜂飛去玩，除了當地風景美食外，貼心服務和行人友善的交通風氣也讓人津津樂道，有網友就分享回國後兩地「落差」，直呼為了自身安全著想，「得趕快收心了」。

原PO昨（29日）在PTT發文抱怨「從日本回國第一天就差點被撞死」，提到近日剛去日本旅遊一個多禮拜，雖然看到不少缺點和被過度吹捧的地方，但交通實在好得沒話說。指出日本人行道與車道界線分明，汽車少速度慢，機車也罕見，馬路安全跟駕駛水準都領先台灣。

不只道路規畫，原PO更讚「禮讓行人的觀念吊打台北一個Shibuya Sky那麼高」，在台灣待久後，到日本過馬路遇到汽車禮讓都會遲疑地想「欸？要讓我先過嗎？」，走起路來十分安心。

然而這種安全感在回台後感受到極大的落差，他指出，回國第一天就遇到白痴駕駛，對方為轉彎鑽水溝蓋，整台車開上行人道再擦撞路燈，若不是身旁朋友及時拉他一把恐遭不測，直說為了生命安全要趕快收心，不滿問「台灣用路人啥時要進步？」

驚險遭遇令不少網友同感+1，「每次一回來就很不習慣」、「日本的人行道真的舒服」、「因為他們罰很重」、「你去日本，只要看到過馬路會小心翼翼、左顧右盼的都嘛台灣人」、「我那次在東京的巷子走路讓了一台小貨車，司機竟然坐在駕駛座對我鞠躬」、「在台灣請防衛性走路」、「在台灣要會預判四輪的預判」、「台灣哪有馬路，那不是大型停車場嗎？」、「台灣有台灣的玩法，台灣的人行道不是給人走的」。

有網友則持相反意見，「我這次在日本差點被闖紅燈撞到咧」、「我在京都有一次也差點被右轉計程車撞啊，日本沒有這麼屌，是台灣太爛」、「日本的三寶也很可怕，只是你沒碰到而已」、「日本三寶的是腳踏車啊，都騎超快」。