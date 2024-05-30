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忍耐已到極限？主播遊日親睹當地人「教訓」遊客 網：是我也忍不住

聯合新聞網／ 綜合報導
主播王軍凱日前在FB分享，遊日時遇過觀光客被日本人教訓的場面。情境示意圖。新華社
主播王軍凱日前在FB分享，遊日時遇過觀光客被日本人教訓的場面。情境示意圖。新華社

由於日幣貶值，讓本就是觀光大國的日本湧入更多外國遊客，造成不少亂象，使當地人困擾不已。新聞主播王軍凱近日在臉書分享，他到日本旅遊時，便親眼目睹了日本人「教訓」觀光客的場面，並表示，「在感覺被侵犯時，日本人其實是很不客氣的」。

王軍凱日前在臉書粉絲專頁上發文指出，在感覺被侵犯時，日本人其實是很不客氣的，並表示他在日本搭車時就曾目睹兩次觀光客被教訓的畫面。

王軍凱表示，在擠滿通勤族的地鐵上，他看到一位遊客拉著行李，剛好站在門口處。到站時，要下車的女性上班族便用力地將觀光客推出車廂，以方便她們下車。他表示，自己也曾在不算擁擠的車廂中被日本阿伯肘擊過，他認為若是在台灣遇到類似情形，台灣人應該會先開口說借過，而不是動手。

另外，王軍凱也看到一個家庭拖著行李箱，媽媽在讓路給下車的乘客時，不小心碰到旁邊坐著的日本年輕人，沒想到對方立刻出腳踢了媽媽一下。

因為兩次事件的對象都是亞洲遊客，王軍凱也好奇，假如對方是歐美遊客，情況會不會有所不同，並表示透過這次經驗，自己也了解到「日本人的禮貌是建立在我不麻煩你，你也不要侵犯我的原則上」。

對此，有網友認為上述情況才是日本人最真實的樣子，「這個才是他們本來的習性。 表面的鞠躬和服務業的微笑，那些都是工作需要表現出來的假象，被強迫做出來的，其實很多人並不友善。有真正和日本人工作過就知道」、「他們其實非常勢力眼加冷漠，禮貌是做給人家看的」、「日本上班的確如此，以前出差時遇到東京的上班時間，電車超多人，推擠進出和搶位真的沒在客氣。但以外時間還好」。

不過也有網友認為，遊客的行為確實會造成他人困擾，「作為日本常住居民，我更偏向理解日本上班族，觀光客出行本該盡量迴避上班尖峰時間，帶著大行李更是欠考慮」、「如果站在門口，到站時本來就應該要淨空讓別人下車，不應該卡在門口影響通勤族」、「不要在上下班尖峰時段去跟人家擠，這樣就能大大減少不愉快的事情發生」、「很正常吧？自己都被侵犯到了，難道還不能生氣，要對對方客客氣氣？」。

也有人指出，或許是大量觀光客影響到他們的生活，才會變得較沒耐心，「感覺日本真的被觀光客擠爆，影響日常生活。薪水貶值，每天超市都被觀光客買光生魚片、草莓，交通工具又充滿數不完行李箱的旅客。我是他們應該也忍不住」、「其實是疫情後這情況才變得嚴重，以前其實沒那麼多狀況。除了日本排外情緒高漲，沒品亞洲觀光客一直湧入也加劇這情況」。

出國旅遊 情緒 日本 行李箱 觀光 通勤族

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