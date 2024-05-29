1秒惹怒新莊人！北捷中和新蘆線「靈異事件」爆共鳴 網：每次都要祈禱

居住在大台北地區，捷運是不少民眾會選擇搭乘的交通工具。近日，有網友分享一張在北捷民權西路站等車的照片，照片中為一班開往蘆洲的中和新蘆線列車，原PO並為該張照片下註解，寫道「如何1秒惹怒新莊人」。貼文獲得不少網友共鳴，有人則直呼是「靈異事件」，還有人點名另外2條捷運路線上也有相似情況。

一名網友在Threads分享一張在台北捷運民權西路站等車的照片，照片中為一班開往蘆洲的中和新蘆線列車，原PO並為該張照片下註解，寫道「如何1秒惹怒新莊人」。貼文一出，即引起不少網友共鳴，常搭乘開往迴龍車班的人直呼「我真的每次都在生氣」、「輔大生表示無奈」、「有種被攔路的憤怒感」、「真的，因為要等超久的」、「每次看螢幕顯示，都要祈禱來的是往迴龍」。

有網友則分享目擊捷運開走、容易搭錯車也同樣讓人生氣，「完全正確，尤其是看到往迴龍站（列車）在你下手扶梯的時候逃走」、「超怒，還有眼睜睜看往迴龍車班離開的時候」、「15分鐘前看到迴龍剛跑掉直接大翻白眼」、「每次在民權西路站轉車都會搭錯」、「尤其是上錯車！更怒」。

時常搭乘往蘆洲方向的網友則逗趣留言，「蘆洲人看了就好開心」、「住蘆洲的人表示舒服」、「一個新莊人一個蘆洲人這個組合出現，那代表那班車會先是蘆洲的，蘆（洲）又贏」；但也有人嘆「每次要回蘆洲，先到的都是迴龍，我要崩潰了」。有網友則稱「迴龍蘆洲線靈異事件：蘆洲人第一班會是迴龍的，迴龍人第一班會是蘆洲的」、「最靈異的事情就是朋友住蘆洲線上，我住新莊，但在忠孝新生站等車回家時，10次有8次都是往蘆洲的車先來」。

另有網友點名其他路線也有相似情況，「往海山然後只到亞東醫院」、「跟住海山要回家，下月台永遠是亞東醫院一樣」、「還有去淡水看到北投」、「淡水人看到北投一樣，同感」。

根據台北捷運路網圖資料，中和新蘆線呈「Y字型」，在大橋頭站以Y字分歧後，往北偏是蘆洲線，往南偏是新莊線，運行的列車分別為「蘆洲－南勢角」、「迴龍－南勢角」。有網友亦解釋多數人生氣的原因在於沒搭上就要等車，「新莊人要往迴龍，然後橘線某一端有迴龍和蘆洲的分岔，下一班好像要等7分鐘，不過我新莊也沒覺得怎樣啦，就再等一班就好」。