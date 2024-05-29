三重橋下噴「3符號」…他愣住問「警告標示？」內行秒懂

提到新北三重區，很多人都會有「8+9 屁孩多」、「小混混一堆」的印象，並且認為三重相對於其他地方來說「素質較低」。最近有網友表示，他從台北市要進入三重區前，突然看到了橋下有個斗大的提醒標語，讓他驚呼「這是警告標示嗎？」

網友表示，他從台北市要進入三重區前，突然看到了橋下有個斗大的提醒標語寫著「8+9」。圖／PTT 網友在PTT八卦版發文指出，他在從台北市要進入三重區的時候，突然發現橋下有一個斗大的提醒標語，只見照片中橋墩的牆上，寫著大大的「8+9」，他好奇的問，這個數字代表什麼意義？進入三重前的警告標示？

不少人也紛紛回應，「沒注意過耶，這可以當打卡景點」、「義氣啊！」、「8+9超多」，不過也有在地人認為，「北漂、出外仔、8+9，三重近年少了，三重在地人有房有產有錢，安穩過日子，房租貴，物價也高，北漂外地人不要來」。

根據2023年東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，三重的二重疏洪道兩側重劃區、仁義重劃區吸引大量建商推出新建案，價格屢創新高，目前預售屋的成交單價約為每坪62.1萬元，與2019年同期的每坪47.2萬元相比，漲幅高達31.6%，另外新成屋還有中古屋分別也有17.5%、16.3%的成長幅度。

東森房屋三重捷運重劃加盟店店長黃水龍指出，三重兼顧到生活機能，加上交通機能跟未來發展性，房價水漲船高，漲幅甚至在新北眾多行政區中遙遙領先，預估未來三重房價將會維持在一個相對平穩的狀態。