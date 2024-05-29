赴日小心！作家示警1秋葉原大樓拉客「跟你進電梯」 網曝擺脫方法

疫情趨緩加上日幣大幅貶值，不少旅客會去日本旅遊和體驗日本文化，因此會去居酒屋小酌。定居在日本的台灣作家「魚漿夫婦」提醒，有些居酒屋會有敲竹槓的狀況，且警察不會介入，因此可以盡量找1樓的店面或是先上網查評價，還有「千萬別跟著拉客的走」，此文一出，引起不少熱烈討論。

魚漿夫婦在臉書分享日本社會議題，這幾年來一直都有敲竹槓居酒屋的新聞，「那些有點近乎暴力的拉客」，但由於是民事，警察不會介入，因此保護自己的方式就是「拒絕拉客」，先查好要去哪家店，在進去前確認店名，千萬別走錯就好。

魚漿夫婦分享，秋葉原有棟建築物可以去的樓層僅限於2、3、4和9樓，絕對不可以去其他樓層，因為裡面的居酒屋招攬客人的方式令人感到害怕，若對方不理他們，就會跟著進電梯，然後想辦法把對方帶進他們店裡，只要進去了，就有可能用各種方式強迫對方消費。所以萬一遇到這種事，千萬別跟他們走，也千萬要記得自己要去的樓層，別被這些拉客的人帶著跑。

魚漿夫婦也表示，最好的方式就是盡量避開這樣的大樓，如果不是很知名的店家，也盡量找1樓有店面的會比較好。最後還是要說，先上網查一查，確定好評價再去。他也補充，「不要跟著拉客的走！「不要跟著拉客的走！「不要跟著拉客的走！」，很重要，所以要說三次。

網友紛紛分享擺脫方法，「用字正腔圓的中文開始現場演出」、「推著嬰兒車或是抱著寶寶，那些拉客的人會自己離你很遠（帶著小孩常常找不到餐廳吃的我突然找到好處？」、「聽不懂日文直直走不理，就跟在台灣遇到的街頭推銷一樣，眼神不交會不理他」、「一邊講中文一邊開始咳嗽」、「不知道直接講英文會不會嚇跑他們」。

有網友則認為，「這樣根本妨礙自由了吧？為甚麼警察還無法介入啊？不能理解」，魚漿夫婦則解釋，他們沒有肢體接觸，所以也很難抓，「就像台灣路上填問卷的、傳教的一樣，只要不一開始明確拒絕，就會死纏爛打跟著你...這種行為很失禮但並不違法，因為他只是一直跟你講話而已」、「日本各大繁華區幾乎都有拉客，只是煩人程度上的不同而已」。

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