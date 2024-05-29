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早餐店只能「掃碼點餐」他沒帶手機被請出去 網傻眼：不會變通

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友早上運動完，回家時隨意找家店吃早餐，等了20分鐘入座後，卻因沒帶手機和店家只能「掃碼點餐」被店員趕出去，令他相當無奈。示意圖／ingimage
有網友早上運動完，回家時隨意找家店吃早餐，等了20分鐘入座後，卻因沒帶手機和店家只能「掃碼點餐」被店員趕出去，令他相當無奈。示意圖／ingimage

現代科技發達，不少店家實施掃碼點餐，既可以減省人力，點餐內容也較清楚，不過，對長輩和剛好沒帶手機的人來說就有些不方便。一名網友早上運動完，回家時隨意找家店吃早餐，等了20分鐘入座後，卻因沒帶手機和店家只能「掃碼點餐」被店員趕出去，令他相當無奈。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他早去跑步運動2小時，回程時隨意找家店吃早餐，等了20分鐘入座，但沒多久就被請出來了，因為他沒帶手機加上這家店只能「掃碼點餐」。店員表示，沒手機無法點餐也無法結帳，於是嘴角翹了一下示意他離開，他也表示，門外並沒有標示只能使用手機點餐。

原po認為，掃碼點餐和電子支付是個趨勢，雖然他沒問收不收現金，但他不習慣帶手機和沒有任何電子支付，「只能乖乖離開找下一家…」，引起不少熱烈討論。原po也在留言補充，其實這不是他第一次遇到，之前去吃飯同樣也被告知要掃碼點餐，當時沒帶手機出門，「店員馬上拿一支手機幫我點了」。

網友紛紛表示，「這種很誇張」、「店家不會做生意」、「有些有年紀的阿公、阿嬤 也不會用這樣的支付，他們就沒辦法吃了」、「認同，如果只限QR CODE，對特定族群很不親切」、「很好笑的是，有些店要求你掃碼點餐，然後還是要到櫃檯付款」、「有點不會變通的店家，我會用三分鐘的時間幫客人掃碼、點餐、收現金，給客人方便」、「其實蠻討厭掃碼點餐這種東西…」

有網友則分享經驗，「我遇過的牛排店也是用這樣點餐，但是他們遇到有困難的會把紙本的拿出來給沒辦法用手機點餐的人用寫的…觀念改變一下就可以賺到錢」、「很多現在都掃碼點餐，線上付款，餐點好了自己依照號碼前往取餐，用餐完畢自行收拾到回收台，然後費用必須給10%服務費」。

不過，有網友認為，「無實體現金支付一直以來都是趨勢，早在40年前美國發明信用卡就有了」、「無實體現金支付是趨勢，長輩不會也不是藉口理由，自己要去學，哪個國家沒有老人？」。

QR Code 手機 早餐店

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