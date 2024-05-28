去日本工作台灣學歷會被承認嗎？ 網說會但「溝通更為重要」

無論去國外打工換宿或是找全職工作，都不是件易事，除了要適應國外的生活環境外，語言溝通也是一大挑戰。有一位網友想去日本工作，於是在Dcard貼文發問，台灣的學歷在日本會被承認嗎？有網友則回覆指出重點，「一定找得到工作，但要會日文，溝通大於學歷。」

原PO文中提到，看到不少人想去日本找工作，甚至是在那裡定居，他提出疑問，在日本找工作若只有台灣學歷，能找得到正職嗎？他擔心日本的中小型企業，會不會認為台灣的大學是學店，所以薪水比日本人還低。原PO表示，聽說日本的官方只承認台大學歷而且有加分，那他中正大學的碩士學歷，在日本大概在什麼等級呢？

對日本如何錄取員工標準有了解的網友表示，「承認是會承認，但除了台大以外都差不多，畢竟日本自己也沒有把校名看得很重，更何況是海外的學校，但台大是真的還滿好用的。除了可以加分，還可以用舊帝大攀關係」。有人則這樣分析，「1.找得到工作，但要會日文，溝通大於學歷。也有一些外商靠專業跟英文，但少數；2.不會看學歷，但是簽證審核條件之一：需與日本人同等待遇。入管核發的時候不只是看你這個人，也會評價公司；3.（學歷）沒有等級問題，只了解你是碩士畢業」。

有網友表示也有會看學歷的公司，「看行業吧，金融業會看」。不過多數人還是覺得能溝通比較重要，「他們只看你有沒有學位不看校名，就算你台大畢業但日文不通還是很難錄取」、「倒沒有什麼承不承認的問題，個人感覺是日文程度會看得比學歷重」、「會看（學歷）但不重要，你能不能溝通比較重要」。