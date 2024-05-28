快訊

國會改革法案三讀 監察院跳腳怒批：違反權力分立

登山客失足…聖母峰攻頂今年累計5死3失蹤 「稜線爆多人」超危險畫面流出

國會改革案三讀 韓國瑜1動作遭綠委批程序有問題「三讀無效」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她冒雨花50元做愛心！1舉動意外惹怒阿嬤 下秒遭狠丟口香糖

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友花50元向一位賣口香糖的阿嬤買一條口香糖，並跟阿嬤說「口香糖不用沒關係」，沒想到阿嬤卻狠狠地將口香糖丟在地上，讓她相當傻眼。示意圖／Ingimage
女網友花50元向一位賣口香糖的阿嬤買一條口香糖，並跟阿嬤說「口香糖不用沒關係」，沒想到阿嬤卻狠狠地將口香糖丟在地上，讓她相當傻眼。示意圖／Ingimage

你有遇過「好心被雷親」的經驗嗎？一名女網友分享，近日回家路上被一位賣口香糖的阿嬤抓住，因為對方年紀較大，加上天氣不好，就決定花50元購買一條口香糖，但因為自己平常沒有吃口香糖的習慣，就跟阿嬤說「口香糖不用沒關係」，沒想到阿嬤卻狠狠地將口香糖丟在地上，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「被賣口香糖阿嬤丟口香糖」為題，指出近日回家路上被一名賣口香糖的阿嬤抓住，希望她能購買一條口香糖，因為沒有吃口香糖的習慣，她就拒絕趕快跑掉。沒多久開始下大雨，她決定回頭向阿嬤購買一條口香糖，但也向對方說不用給口香糖沒關係。

這名女網友進一步說明，以為自己做了愛心，但此舉卻意外激怒阿嬤，阿嬤當場將口香糖丟在地上，並狠狠瞪她一眼，讓她相當傻眼，只好默默撿起口香糖帶回家。

貼文一出後，多數網友認為阿嬤希望能靠工作賺錢，而非乞討維生，紛紛表示「因為妳不拿，那她不就成了乞丐嗎？雖然妳沒想那麼多，但這是尊嚴問題，反正下次知道就好了」、「妳是跟她交易，不是施捨」、「其實很多弱勢族群不喜歡別人直接給錢給他們，因為他們希望自己是靠自己工作賺錢，而不是靠別人施捨」、「妳想幫她是出於善意，下次想幫忙但不需要商品時，可以轉贈給家人、朋友、同學、同事，這樣也不會傷害到對方」。

不過，有部分網友覺得阿嬤的態度也有問題，紛紛回應「國中也遇過一模一樣的事，買口香糖只買一條，阿婆很不滿意，直接用臭臉扔給我撿，從此再也沒買過」、「用丟的態度是挺不好的」、「我遇過這個阿嬤，她真的會突然上來就抓住你的手，其實蠻恐怖的」。

愛心 阿嬤

延伸閱讀

訂做客製化蛋糕幫兒慶生一肚子氣！ 家長控訴：字體歪斜、凸一塊奶油

嚇哭！浪漫泡湯變「白蟻煮湯」 她曝驚人現場照勸：雨季別去山區旅遊

怎麼划都不會累…龍舟女鼓手裸露「性感比基尼」引熱議 網笑：屈原都開心了

打掃阿姨病逝仍返社區踩寶特瓶還玩電梯 她清晨被「鬼遮眼」苦勸：祢該下班了

相關新聞

她冒雨花50元做愛心！1舉動意外惹怒阿嬤 下秒遭狠丟口香糖

你有遇過「好心被雷親」的經驗嗎？一名女網友分享，近日回家路上被一位賣口香糖的阿嬤抓住，因為對方年紀較大，加上天氣不好，就決定花50元購買一條口香糖，但因為自己平常沒有吃口香糖的習慣，就跟阿嬤說「口香糖不用沒關係」，沒想到阿嬤卻狠狠地將口香糖丟在地上，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

淹到小腿！苗栗爸背兒「涉水上學」 當地人怒：10次下雨5次淹

中央氣象署今早（28）發布豪雨特報，全台大雨狂降，各地更陸續傳出淹水災情。有苗栗民眾就拍下家門口積水畫面，水淹到接近成人小腿肚，還有家長背著小孩涉水過馬路。

怎麼划都不會累…龍舟女鼓手裸露「性感比基尼」引熱議 網笑：屈原都開心了

端午節將至，划龍舟比賽是重要的慶祝活動之一。日前有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上轉貼一組照片並發文表示「我有預感這艘龍舟今年會奪冠軍」。從照片中可見，龍舟的最前方坐著一位長相清秀可人的漂亮女鼓手，她拉開外套拉鍊露出身著的比基尼，展露出好身材。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「屈原都開心了！」

打掃阿姨病逝仍返社區踩寶特瓶還玩電梯 她清晨被「鬼遮眼」苦勸：祢該下班了

時有所聞，過世的人會回到生前待過的地方，也許捨不得生前喜愛的工作或者對世界仍有眷戀？近日有網友說她住的社區打掃阿姨已經病逝了，但仍回來...

嚇哭！浪漫泡湯變「白蟻煮湯」 她曝驚人現場照勸：雨季別去山區旅遊

天氣轉熱，許多人周末會選擇到山林間享受舒爽涼意。然而適逢梅雨季，山中蚊蟲也不少，有民眾就哀號原本愜意的浪漫露天湯屋，一到晚上就變成驚悚的蟲蟲浴！現場狀況曝光後，網友無不嚇出一身雞皮疙瘩。

民進黨最可能被罷免立委排行榜曝光！ 網齊點名排第18的「她」最危險

立法院審議國會改革法案，多次爆發肢體衝突，綠營不滿藍白聯手強推法案，號召民眾集結抗議「國會黑箱」，網路上還流傳一份「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」。對此，臉書粉專「政客爽」也整理出一份「民進黨最可能被罷免排行榜」抗衡，結果顯示，民進黨團幹事長吳思瑤，被認為是最有可能遭罷免成功的綠委。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。