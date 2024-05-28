她冒雨花50元做愛心！1舉動意外惹怒阿嬤 下秒遭狠丟口香糖

你有遇過「好心被雷親」的經驗嗎？一名女網友分享，近日回家路上被一位賣口香糖的阿嬤抓住，因為對方年紀較大，加上天氣不好，就決定花50元購買一條口香糖，但因為自己平常沒有吃口香糖的習慣，就跟阿嬤說「口香糖不用沒關係」，沒想到阿嬤卻狠狠地將口香糖丟在地上，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「被賣口香糖阿嬤丟口香糖」為題，指出近日回家路上被一名賣口香糖的阿嬤抓住，希望她能購買一條口香糖，因為沒有吃口香糖的習慣，她就拒絕趕快跑掉。沒多久開始下大雨，她決定回頭向阿嬤購買一條口香糖，但也向對方說不用給口香糖沒關係。

這名女網友進一步說明，以為自己做了愛心，但此舉卻意外激怒阿嬤，阿嬤當場將口香糖丟在地上，並狠狠瞪她一眼，讓她相當傻眼，只好默默撿起口香糖帶回家。

貼文一出後，多數網友認為阿嬤希望能靠工作賺錢，而非乞討維生，紛紛表示「因為妳不拿，那她不就成了乞丐嗎？雖然妳沒想那麼多，但這是尊嚴問題，反正下次知道就好了」、「妳是跟她交易，不是施捨」、「其實很多弱勢族群不喜歡別人直接給錢給他們，因為他們希望自己是靠自己工作賺錢，而不是靠別人施捨」、「妳想幫她是出於善意，下次想幫忙但不需要商品時，可以轉贈給家人、朋友、同學、同事，這樣也不會傷害到對方」。

不過，有部分網友覺得阿嬤的態度也有問題，紛紛回應「國中也遇過一模一樣的事，買口香糖只買一條，阿婆很不滿意，直接用臭臉扔給我撿，從此再也沒買過」、「用丟的態度是挺不好的」、「我遇過這個阿嬤，她真的會突然上來就抓住你的手，其實蠻恐怖的」。