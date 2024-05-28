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淹到小腿！苗栗爸背兒「涉水上學」 當地人怒：10次下雨5次淹

聯合新聞網／ 綜合報導
有苗栗民眾拍下自家門前淹水，水淹至成人小腿位置，爸爸需要背著兒子涉水過馬路上學。圖／擷自「我是頭份人」
有苗栗民眾拍下自家門前淹水，水淹至成人小腿位置，爸爸需要背著兒子涉水過馬路上學。圖／擷自「我是頭份人

中央氣象署今（28日）早發布豪雨特報，全台大雨狂降，各地更陸續傳出淹水災情。有苗栗民眾就拍下家門口積水畫面，水淹到接近成人小腿肚，還有家長背著小孩涉水過馬路。

原PO在臉書社團「我是頭份人」發布影片，影片中家門口大淹水，水高至成人小腿肚，爸爸背著小學的兒子，涉水過馬路上學，「每次下雨，十次有五次都淹水，這次更誇張，小孩上學需要背著涉水而過，不然沒辦法去學校，誰來幫忙？」

原PO說明，淹水處位在苗栗頭份建國路與大同路口，這條路2012年前從來沒有淹過水，直到後來排水溝被更改，導致每次下大雨，十次有五次都淹水，造成的財損讓住戶們不堪其擾，「沒有人希望家裡淹水，該做的、該找的人，我們真的都找過了，希望相關單位能重視排水系統問題」。

頭份市民代表會主席温宜靜在底下留言回應，針對永安、大同路口這區，去年有申請重新施作排水溝，公所也已經錄案發包，預計今年上半年會完成，並承諾會持續追進度，「已要求廠商天氣好時，儘速處理這一區，在這一、兩個月內施作完成」。

大雨特報 淹水 苗栗縣 豪雨 頭份

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