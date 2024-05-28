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怎麼划都不會累…龍舟女鼓手裸露「性感比基尼」引熱議 網笑：屈原都開心了

聯合新聞網／ 綜合報導
龍舟前方的漂亮女鼓手，拉開外套拉鍊露出身著的比基尼，展露出好身材。 圖擷自臉書社團「爆廢1公社」
龍舟前方的漂亮女鼓手，拉開外套拉鍊露出身著的比基尼，展露出好身材。 圖擷自臉書社團「爆廢1公社」

端午節將至，划龍舟比賽是重要的慶祝活動之一。日前有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上轉貼一組照片並發文表示「我有預感這艘龍舟今年會奪冠軍」。從照片中可見，在龍舟的最前方，坐著一位長相清秀可人的漂亮女鼓手，她拉開外套拉鍊露出身著的比基尼，展露出好身材。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「屈原都開心了！」

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「這個勝算真的很大」、「絕對第一名的啦」、「感覺勝算很大一定是冠軍」、「今年我壓這隊一定贏」、「應該會破紀錄」、「這樣才對啊！才有動力才有衝勁」。

還有不少網友表示「我今年想去看划龍舟」、「第一次想看龍舟比賽」、「這是哪一隊的？我想加入」、「可以來參加了」、「怎麼划都不會累」。

不過，也有網友開玩笑地說「這艘要慢慢划」、「肯定最後一名，會沒力吧」、「結果故意不划慢慢欣賞，最後20分後才到」、「路都擋掉了是要怎麼拿冠軍」、「我有預感別的龍舟會撞上來，因為所有划龍舟的人目光出奇的一致」。

後來，這位漂亮女鼓手透露，因為天氣太熱才會拉下外套拉鍊，沒想到會因此爆紅。她同時也在她的IG上發文表示，日前與朋友去香港淺水灣參加「海泓龍舟」訓練，雖然只是負責敲鼓，可是做運動就開心，並表示「好玩～感謝大家幫我拍照」。

划龍舟 比基尼 端午節

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