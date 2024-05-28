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打掃阿姨病逝仍返社區踩寶特瓶還玩電梯 她清晨被「鬼遮眼」苦勸：祢該下班了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享社區大樓的打掃阿姨已經病逝了，仍然回來幫忙清潔環境。 示意圖／ingimage
一名網友分享社區大樓的打掃阿姨已經病逝了，仍然回來幫忙清潔環境。 示意圖／ingimage

時有所聞，過世的人會回到生前待過的地方，也許捨不得生前喜愛的工作或者對世界仍有眷戀？近日有網友說她住的社區打掃阿姨已經病逝了，但仍回來踩寶特瓶，甚至玩地下室的鐵捲門和電梯，小孩也看到白色人影，那段時間，她常將這句話掛在嘴邊，「阿姨，祢該下班囉！」

原po在《靈異2公社》發文說打掃阿姨租房子在同棟大樓六樓，和離了婚單身的兒子同住，平常互動熱絡，也會分享食物，週日常在頂樓晾衣服相遇，阿姨快七十歲但是看不出來，可能有在勞動，體能精神都不錯。後來打掃阿姨突然換人房子也退租，問管理員才知道阿姨生病，隔年就過世了。

有次她早上4點多出門上班，機車停在地下室，鐵捲門自己打開再關起來，遙控器怎麼按就是打不開。另外，車明明停1樓外面，卻不知為何坐電梯到地下室，後方資源回收區更傳來踩扁寶特瓶的聲音，而這是阿姨常做的打掃工作。

等走到一樓室外機車停車格處，她來回走了十幾二十次無論如何就是找不到車子，她無奈說「現在已經不是見不見鬼的問題？是我知道被遮眼睛了」。結果再抬頭看停車格，機車好端端停在前方，她只好心裡默念說「請不要造成我的困擾好嗎？去該去的地方，下班了就回家，別讓兒子擔心。」

那段時間，阿姨仍會在樓梯間上升下降，再上升、再下降，偶爾再玩一玩電梯，「有幾次搭電梯，電梯樓層顯示六樓，我在四樓按了下樓鍵，等待的同時，電梯往上到頂樓停，然後再往下到我的樓層停住」。

原po感慨說，「你嘴裡說的鬼，都曾是別人心裡思念的人，凡事過與不及，不要犯好奇心，面對靈異我們量力而為，平常心過生活，沒有那麼可怕，更不會太多神秘，當一個人有了敬畏之心，便會得到世間無形能量的認可」。

網友看完也熱議說，「真的會嚇到心跳漏一拍」、「阿姨跟妳感情應該是不錯？她也不會害妳，所以也不用刻意去閃躲她，因為她還是把妳當好朋友一樣」、「這個宇宙不只是人類的宇宙，敬畏祂，平常心面對即可」、「後來那位打掃阿姨有去祂該去的地方？還是還在生前的工作地點徘徊？」。

靈異公社

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