嚇哭！浪漫泡湯變「白蟻煮湯」 她曝驚人現場照勸：雨季別去山區旅遊

天氣轉熱，許多人周末會選擇到山林間享受舒爽涼意。然而適逢梅雨季，山中蚊蟲也不少，有民眾就哀號原本愜意的浪漫露天湯屋，一到晚上就變成驚悚的蟲蟲浴！現場狀況曝光後，網友無不嚇出一身雞皮疙瘩。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文，疾呼「千萬不要雨季去山區旅遊」，只見入住前面向山林、有著美麗花朵造型燈與竹編牆飾的露天湯屋，一到晚上便被蟲蟲大軍佔據，玫瑰花燈下有大批白蟻盤據飛行，泡澡桶裡浮著厚厚一層白蟻死屍，令原PO嚇到哭喊「白天有多浪漫，晚上就有多狼狽」。

網友也被原PO照片嚇出一身冷汗，紛紛留言「好恐怖⋯密集恐懼症」、「這可以直接燒毀了（抖」、「直接瘋了」、「真的會嚇死欸」、「真的很崩潰…就算洗乾淨也不敢泡了」、「我還是明天再洗澡好了」、「天然森林浴」、「都是白蟻」、「白蟻浴」、「城市區也會有…現在是白蟻、螞蟻婚飛季節」，也有網友分享周遭驚人白蟻群飛舞畫面，「剛剛八點多家裡也好多」。

不過這組照片其實是泰國網友Dhiwa Bhochawatt 21日在臉書分享的照片，拍攝地點也不在台灣，而泰國清邁，Dhiwa表示當時是想邊泡澡邊欣賞自然美景，享受一場美好旅行，沒想到卻忽然白蟻的趨光性，最後因為泡在水裡的蟲實在太多了，他只好打消泡澡計畫，但他也坦言「在雨季時待在山裡，有蟲很正常」。

截至目前為止，該文已被轉發近4000次。