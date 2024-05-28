民進黨最可能被罷免立委排行榜曝光！ 網齊點名排第18的「她」最危險

立法院審議國會改革法案，多次爆發肢體衝突，綠營不滿藍白聯手強推法案，號召民眾集結抗議「國會黑箱」，網路上還流傳一份「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」。對此，臉書粉專「政客爽」也整理出一份「民進黨最可能被罷免排行榜」抗衡，結果顯示，民進黨團幹事長吳思瑤，被認為是最有可能遭罷免成功的綠委。

臉書粉專「政客爽」發文，表示民進黨在立法院國會改革案表決贏不了，綠營同溫層流傳一份「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」，意圖搧動民眾對被列名的藍白區域立委提案罷免，「既然這麼愛玩罷免，那我也幫統計一份民進黨最可能被罷免的名單，大家一起玩，太嗨了！」

「政客爽」統計名單表格，依與第二名的得票率差距排序，差距越小，成功機率越高，還一併列出該綠委的「犯行」，前10名依序為張宏陸、李柏毅、吳琪銘、蔡其昌、黃秀芳、吳沛憶、陳冠廷、王美惠、陳素月、陳俊宇，其中王美惠被註記「立院打警察」。

名單公布後，網友紛紛留言，「吳思瑤才是第一個最容易罷免成功的綠委」、「你這份名單忽略了三腳督讓綠得利的部分，個人認為吳思瑤最有機會下來」、「台北1、台北5、宜蘭縣是藍白或藍營分裂輸的，山地原住民國民黨有人脫黨參選所以也算1席，所以等於有4席是罷免就等於會贏回來的」、「吳思瑤應該很容易被罷免，三腳督，兩腳加起來就贏了」、「第一個先幹掉那個吳造謠」、「標準政客啊！」、「政壇亂源，還敢講民主」。

「政客爽」統合網友意見後更新名單，除了原本的前10名綠委外，排名18屬於台北第一選區的綠委吳思瑤，被列為藍營整合後最有可能被罷免。

吳思瑤本屆競選連任，對上國民黨的張斯綱及以無黨籍身分參選的侯漢廷，吳以91,958票，47.22%得票率勝選，張斯綱得票數71,837，得票率 36.89%，侯漢廷得票數28,510，得票率14.64%。「政客爽」認為藍營整合後，得票率51.53%，若真的罷免提案成功，吳思瑤岌岌可危。