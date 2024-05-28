快訊

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

立院「青鳥行動」深夜電音放不雅字、攝影師闖病房拍照 台大兒醫家屬醫護發文遭出征

民進黨最可能被罷免立委排行榜曝光！ 網齊點名排第18的「她」最危險

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院審議國會改革法案，藍綠多次爆發肢體衝突。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
立法院審議國會改革法案，藍綠多次爆發肢體衝突。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

立法院審議國會改革法案，多次爆發肢體衝突，綠營不滿藍白聯手強推法案，號召民眾集結抗議「國會黑箱」，網路上還流傳一份「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」。對此，臉書粉專「政客爽」也整理出一份「民進黨最可能被罷免排行榜」抗衡，結果顯示，民進黨團幹事長吳思瑤，被認為是最有可能遭罷免成功的綠委。

臉書粉專「政客爽」發文，表示民進黨在立法院國會改革案表決贏不了，綠營同溫層流傳一份「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」，意圖搧動民眾對被列名的藍白區域立委提案罷免，「既然這麼愛玩罷免，那我也幫統計一份民進黨最可能被罷免的名單，大家一起玩，太嗨了！」

「政客爽」統計名單表格，依與第二名的得票率差距排序，差距越小，成功機率越高，還一併列出該綠委的「犯行」，前10名依序為張宏陸、李柏毅、吳琪銘、蔡其昌、黃秀芳、吳沛憶、陳冠廷、王美惠、陳素月、陳俊宇，其中王美惠被註記「立院打警察」。

名單公布後，網友紛紛留言，「吳思瑤才是第一個最容易罷免成功的綠委」、「你這份名單忽略了三腳督讓綠得利的部分，個人認為吳思瑤最有機會下來」、「台北1、台北5、宜蘭縣是藍白或藍營分裂輸的，山地原住民國民黨有人脫黨參選所以也算1席，所以等於有4席是罷免就等於會贏回來的」、「吳思瑤應該很容易被罷免，三腳督，兩腳加起來就贏了」、「第一個先幹掉那個吳造謠」、「標準政客啊！」、「政壇亂源，還敢講民主」。

「政客爽」統合網友意見後更新名單，除了原本的前10名綠委外，排名18屬於台北第一選區的綠委吳思瑤，被列為藍營整合後最有可能被罷免。

吳思瑤本屆競選連任，對上國民黨的張斯綱及以無黨籍身分參選的侯漢廷，吳以91,958票，47.22%得票率勝選，張斯綱得票數71,837，得票率 36.89%，侯漢廷得票數28,510，得票率14.64%。「政客爽」認為藍營整合後，得票率51.53%，若真的罷免提案成功，吳思瑤岌岌可危。

圖為立法院5月17日爆發推擠衝突，其中民進黨立委鍾佳濱被指控撲倒國民黨立委陳菁徽，吳思瑤替鍾佳濱喊冤。記者葉信菉／攝影
圖為立法院5月17日爆發推擠衝突，其中民進黨立委鍾佳濱被指控撲倒國民黨立委陳菁徽，吳思瑤替鍾佳濱喊冤。記者葉信菉／攝影

吳思瑤 國會改革 罷免

相關新聞

民進黨最可能被罷免立委排行榜曝光！ 網齊點名排第18的「她」最危險

立法院審議國會改革法案，多次爆發肢體衝突，綠營不滿藍白聯手強推法案，號召民眾集結抗議「國會黑箱」，網路上還流傳一份「藍白亂政區域立委最可能被罷免名單」。對此，臉書粉專「政客爽」也整理出一份「民進黨最可能被罷免排行榜」抗衡，結果顯示，民進黨團幹事長吳思瑤，被認為是最有可能遭罷免成功的綠委。

訂做客製化蛋糕幫兒慶生一肚子氣！ 家長控訴：字體歪斜、凸一塊奶油

許多人為了慶生會訂做客製化蛋糕，不過日前有位家長氣憤表示，他為了幫小孩慶生，訂了2個蛋糕，從店家給的照片就發現「字有點歪斜」，後來請了快遞送來後，發現「文字歪到不行，英文字還有破損」，跟店家反應後，對方反而怪司機運送問題，讓原PO崩潰表示「週一小孩要拿這種歪斜的蛋糕去學校慶生了」。

「十」三樣配菜只來3樣？他怒給1星負評 真相曝光笑翻全網

外送越來越方便，讓現代人只要打開手機就能輕鬆點到美食。不過，一名女網友在「外送員的奇聞怪事」分享圖片，有客人在某餐廳留下負評，「上面寫『十』三樣配菜，簡直是誤導客人，結果只有三樣」，而店家無奈跳出來解釋，笑翻一票網友。

衣褲不超過600元…友人家超有錢卻不炫富 網曝關鍵：怕帶來麻煩

不少有錢人其實相當低調，不會隨意炫富。一名網友表示，朋友家相當有錢，但對方卻沒有炫富，使用的東西都相當平價，連身上穿的衣服褲子也不超過600元，令她相當驚訝，「第一次遇過不會炫富，但家裡有錢的女生」，引起熱烈討論。

甜鹹皆宜！台灣夜市「1小吃」紅到大陸 網狂讚：看著就好吃

台灣夜市盛行，有五花八門的小吃，只要花上幾張鈔票，就能吃飽喝足回家。一名擁有68萬訂閱的大陸美食博主，在西瓜視頻分享了一款「台灣小吃」，大讚物美價廉又好料十足。

房東從房間抽出超髒1物 眾人一見「全身癢」！師傅搖頭：會洗的不多

冷氣濾網若不定期清理，不僅冷房效果會變差，也會更加耗電導致電費上升。日前一名女房東分享一張照片，只見一片「冷氣濾網」早已布滿灰塵、髒污，厚厚一層灰讓原PO看傻眼直呼，「租房子真的沒必要限制只租給女生！因為真的沒比較乾淨」。對此，有冷氣師傅指出，「男生女生都一樣，會主動洗濾網的真的不多，還有不知道有濾網的」，話題引發討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。