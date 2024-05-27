訂做客製化蛋糕幫兒慶生一肚子氣！ 家長控訴：字體歪斜、凸一塊奶油

許多人為了慶生會訂做客製化蛋糕，不過日前有位家長氣憤表示，他為了幫小孩慶生，訂了2個蛋糕，從店家給的照片就發現「字有點歪斜」，後來請了快遞送來後，發現「文字歪到不行，英文字還有破損」，跟店家反應後，對方反而怪司機運送問題，讓原PO崩潰表示「週一小孩要拿這種歪斜的蛋糕去學校慶生了」。

一名網友以「這樣的客製蛋糕好意思出來賣？」為題，指出他們訂購了2顆生日蛋糕，店家做好蛋糕當下就拍照，當時他就認為「字體歪斜」，店家回覆「呃！並沒有」，因此他想說「算了，等看到實體再說」，於是就叫了快遞送來。

沒想到收到蛋糕後，讓他十分傻眼，原PO氣炸表示「字體歪斜到不行，上面還凸一塊奶油，英文字也有破損，跟店家反應他們就怪給司機，買了蛋糕無數次，我們也都請快遞送來，都沒有遇過這種問題，有眼睛的人都看得出來，很明顯蛋糕就是歪的，不是拍照的問題，偏偏店家就是看不出來，態度還差到不行」。

原PO指出，蛋糕的細節有事先跟店家溝通，但做出來的都不一樣，根本溝通個寂寞，側邊的奶油花圈也沒有美感，讓他直呼「店家應該再去進修自己，而不是賣這種蛋糕，賺這種錢」。事後他大嘆「小孩星期一要拿這種歪斜的蛋糕去慶生，既然店家無心處理，我就放上來讓大家笑一下」。

文章一出，有人為原PO抱不平，直呼「蛋糕配色不行，字體也不好看，奶油打過頭，蛋糕疊歪的，奶油還龜裂了，這樣可以開工作室也很讓人訝異」、「真的是糟心了，花錢買這樣的蛋糕，真的是歪的，字也寫好醜，手寫也要練好啊，如果是這樣的蛋糕，那還是關店好了」、「這蛋糕真的很可怕，手寫字比我自己寫得還醜」、「我寧願去一般的蛋糕店買，才不會受氣」。