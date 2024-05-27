快訊

明早出門要注意！今晚至明上半天雨勢明顯 這日起全台皆有降雨機率

在美買房「像玩不會贏的遊戲」！隔4年市場天翻地覆 購屋者嘆挫折感重

不能共用了！好市多1服務「開始抓非會員」 一票人狂讚：終於發現Bug

聽新聞
test
0:00 / 0:00

訂做客製化蛋糕幫兒慶生一肚子氣！ 家長控訴：字體歪斜、凸一塊奶油

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文控訴「店家的客製化蛋糕連字體都是歪的」，直呼「不能接受」。圖擷自爆料公社
一名網友發文控訴「店家的客製化蛋糕連字體都是歪的」，直呼「不能接受」。圖擷自爆料公社

許多人為了慶生會訂做客製化蛋糕，不過日前有位家長氣憤表示，他為了幫小孩慶生，訂了2個蛋糕，從店家給的照片就發現「字有點歪斜」，後來請了快遞送來後，發現「文字歪到不行，英文字還有破損」，跟店家反應後，對方反而怪司機運送問題，讓原PO崩潰表示「週一小孩要拿這種歪斜的蛋糕去學校慶生了」。

一名網友以「這樣的客製蛋糕好意思出來賣？」為題，指出他們訂購了2顆生日蛋糕，店家做好蛋糕當下就拍照，當時他就認為「字體歪斜」，店家回覆「呃！並沒有」，因此他想說「算了，等看到實體再說」，於是就叫了快遞送來。

沒想到收到蛋糕後，讓他十分傻眼，原PO氣炸表示「字體歪斜到不行，上面還凸一塊奶油，英文字也有破損，跟店家反應他們就怪給司機，買了蛋糕無數次，我們也都請快遞送來，都沒有遇過這種問題，有眼睛的人都看得出來，很明顯蛋糕就是歪的，不是拍照的問題，偏偏店家就是看不出來，態度還差到不行」。

原PO指出，蛋糕的細節有事先跟店家溝通，但做出來的都不一樣，根本溝通個寂寞，側邊的奶油花圈也沒有美感，讓他直呼「店家應該再去進修自己，而不是賣這種蛋糕，賺這種錢」。事後他大嘆「小孩星期一要拿這種歪斜的蛋糕去慶生，既然店家無心處理，我就放上來讓大家笑一下」。

文章一出，有人為原PO抱不平，直呼「蛋糕配色不行，字體也不好看，奶油打過頭，蛋糕疊歪的，奶油還龜裂了，這樣可以開工作室也很讓人訝異」、「真的是糟心了，花錢買這樣的蛋糕，真的是歪的，字也寫好醜，手寫也要練好啊，如果是這樣的蛋糕，那還是關店好了」、「這蛋糕真的很可怕，手寫字比我自己寫得還醜」、「我寧願去一般的蛋糕店買，才不會受氣」。

生日 點心

延伸閱讀

跨性別性侵！188公分生理男在女子監獄侵犯獄友 還自稱受害者

4個月換7份工作！她心累嘆「到底有沒有正常公司」 過來人認同：不行就快逃

麥當勞玩具要價千元？「麥麥對講機」爆紅 黃牛炒價3天賺逾2百萬

「微波爐泡茶」美國人大讚方便 英網友崩潰：你在號召一場戰爭

相關新聞

訂做客製化蛋糕幫兒慶生一肚子氣！ 家長控訴：字體歪斜、凸一塊奶油

許多人為了慶生會訂做客製化蛋糕，不過日前有位家長氣憤表示，他為了幫小孩慶生，訂了2個蛋糕，從店家給的照片就發現「字有點歪斜」，後來請了快遞送來後，發現「文字歪到不行，英文字還有破損」，跟店家反應後，對方反而怪司機運送問題，讓原PO崩潰表示「週一小孩要拿這種歪斜的蛋糕去學校慶生了」。

「十」三樣配菜只來3樣？他怒給1星負評 真相曝光笑翻全網

外送越來越方便，讓現代人只要打開手機就能輕鬆點到美食。不過，一名女網友在「外送員的奇聞怪事」分享圖片，有客人在某餐廳留下負評，「上面寫『十』三樣配菜，簡直是誤導客人，結果只有三樣」，而店家無奈跳出來解釋，笑翻一票網友。

衣褲不超過600元…友人家超有錢卻不炫富 網曝關鍵：怕帶來麻煩

不少有錢人其實相當低調，不會隨意炫富。一名網友表示，朋友家相當有錢，但對方卻沒有炫富，使用的東西都相當平價，連身上穿的衣服褲子也不超過600元，令她相當驚訝，「第一次遇過不會炫富，但家裡有錢的女生」，引起熱烈討論。

甜鹹皆宜！台灣夜市「1小吃」紅到大陸 網狂讚：看著就好吃

台灣夜市盛行，有五花八門的小吃，只要花上幾張鈔票，就能吃飽喝足回家。一名擁有68萬訂閱的大陸美食博主，在西瓜視頻分享了一款「台灣小吃」，大讚物美價廉又好料十足。

房東從房間抽出超髒1物 眾人一見「全身癢」！師傅搖頭：會洗的不多

冷氣濾網若不定期清理，不僅冷房效果會變差，也會更加耗電導致電費上升。日前一名女房東分享一張照片，只見一片「冷氣濾網」早已布滿灰塵、髒污，厚厚一層灰讓原PO看傻眼直呼，「租房子真的沒必要限制只租給女生！因為真的沒比較乾淨」。對此，有冷氣師傅指出，「男生女生都一樣，會主動洗濾網的真的不多，還有不知道有濾網的」，話題引發討論。

男裝病閃兵役還PO文「在醫生面前飆我的演技」 網友全看傻

中華民國男子依法皆有服兵役之義務，不過近日一名役男在IG上自爆，他用裝病躲過兵役，而且也不用教召。貼文曝光後，被網友擷圖轉到Dcard上討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。