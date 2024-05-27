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衣褲不超過600元…友人家超有錢卻不炫富 網曝關鍵：怕帶來麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，朋友家相當有錢，但對方卻沒有炫富，使用的東西都相當平價，連身上穿的衣服褲子也不超過600元，令她相當驚訝。示意圖／ingimage
有網友表示，朋友家相當有錢，但對方卻沒有炫富，使用的東西都相當平價，連身上穿的衣服褲子也不超過600元，令她相當驚訝。示意圖／ingimage

不少有錢人其實相當低調，不會隨意炫富。一名網友表示，朋友家相當有錢，但對方卻沒有炫富，使用的東西都相當平價，連身上穿的衣服褲子也不超過600元，令她相當驚訝，「第一次遇過不會炫富，但家裡有錢的女生」，引起熱烈討論。

一名網友在Dcard「女孩板」發文，她有個朋友家裡有很多房產，父母會把租金收入分給她，還會外加給零用錢，但朋友卻沒表現得有錢的樣子，因為父母教她要節儉，從小就嚴格要求她不能亂花錢，所以她任何東西都只用平價的，連衣服、褲子一件都不超過600元，完全沒買過名牌包或名牌服飾，令原po相當驚訝。

原po本以為有錢人會巴不得讓別人知道他們很有錢，或是因為怕別人看不起他們，所以盡量買名牌包秀給別人看，她曾經遇過有錢的朋友都會故意炫富，於是好奇，「真的有女生家裡有錢卻不炫富嗎？」

網友紛紛表示，「很多有錢人都很低調的…何況家裡有錢又不是她自己的錢，那她沒有特別炫富也很合理吧，之前跟朋友一起去唱歌，然後後來才知道朋友的朋友家超有錢，但她完全不嬌氣而且人很好，穿著跟用的物品也是一般的啊」、「其實這種家裡更會教導不要低估人性的惡…有錢到不行的，知道炫耀只會為自己帶來麻煩」、「真有錢的家庭，不會炫富！尤其女孩子，怕被有心人盯上」、「有些其實家教很嚴，她們自己也會低調，因為希望大家來往不是因為她有錢這個身分」。

有網友分享經驗，「我遇到的都很低調，他們其實跟一般人沒兩樣耶，有時候還會偏省一點（買東西很注意價格有沒有符合實質），但是用很久的東西他們都會買價格比較高的（皮包、車子、錶）」、「不一定每個有錢人都很高調」。也有人說，朋友是用名牌包裝筆電上學的人，但單純只是因為他們家只有名牌包，而她也是拿媽媽二手的，「理解之後，就知道這樣的行為並不是炫富，因為這只是他們日常的一部分，我也不認為他們需要在意窮人的觀感，而改變自己原本的生活」。

名牌包 炫富

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