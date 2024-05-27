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甜鹹皆宜！台灣夜市「1小吃」紅到大陸 網狂讚：看著就好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣夜市相當受歡迎，圖為寧夏夜市。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台灣夜市相當受歡迎，圖為寧夏夜市。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台灣夜市盛行，有五花八門的小吃，只要花上幾張鈔票，就能吃飽喝足回家。一名擁有68萬訂閱的大陸美食博主，在西瓜視頻分享了一款「台灣小吃」，大讚物美價廉又好料十足。

西瓜視頻的博主窺探美食發影片分享，位於板橋夜市裡的蔬菜蛋捲，一份只要大約60元-70元台幣，就能吃到滿滿的蛋香還有脆爽的蔬菜，既健康營養又美味十足，與日式厚蛋餅燒有異曲同工之妙。

製作過程，老闆會先將各式蔬菜切碎，隨後打入雞蛋攪拌，接著加入適當的糖和鹽，接著倒入煎台，等到時機成熟後，就捲成方形，並放置到表面微焦，再用鍋鏟輕輕按壓使它更厚實，接著反覆折疊後切成塊。

口味上，蔬菜蛋捲甜鹹皆宜，鹹的口味，將整塊的蛋捲切成八塊後，淋上老闆秘製的南洋咖哩醬，再加上香菜還有海苔碎，如果想吃甜的客人，會在蛋餅上淋上誘人的美乃滋。

不少網友看了也直呼，「成品看著不錯，滿滿一晚，想吃」、「看著就好吃」、「看著就很有食慾」、「看起來漂亮又美味」、「支持一下」、「這個應該好吃」、「營養豐富」、「不貴，很便宜」。

但也有人覺得，「感覺中間不熟」、「油太多了吧」、「一個再普通不過的蔬菜雞蛋餅，被成功解說成了人間美味」、「在大陸沒人買，太貴了，要16塊人民幣」。

夜市 小吃

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