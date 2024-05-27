房東從房間抽出超髒1物 眾人一見「全身癢」！師傅搖頭：會洗的不多

冷氣濾網若不定期清理，不僅冷房效果會變差，也會更加耗電導致電費上升。日前一名女房東分享一張照片，只見一片「冷氣濾網」早已布滿灰塵、髒污，厚厚一層灰讓原PO看傻眼，直呼「租房子真的沒必要限制只租給女生！因為真的沒比較乾淨」。對此，有冷氣師傅指出，「男生女生都一樣，會主動洗濾網的真的不多，還有不知道有濾網的」，話題引發討論。

一名女房東日前在臉書社團「爆廢1公社」貼出照片，只見該租屋處的冷氣濾網早已積滿厚厚一層灰，完全看不見原本的濾網模樣。原PO也在留言處透露，這塊濾網大約一年沒清，因此讓她直呼「租房子真的沒必要限制只租給女生！因為真的沒比較乾淨」。

一名女房東分享租屋處積滿灰塵的冷氣濾網，已完全看不見原本的濾網模樣。 圖／擷自臉書社團「爆廢1公社」

照片一發布，網友瞬間看傻眼，「陳年老灰」、「這個猛，我還好我都會自己清，太髒會不涼、又浪費電，不敢跟自己荷包過不去」、「鼻子都不會過敏？」、「全身起癢」、「我感覺到鼻子不舒服了」、「那女的房客沒鼻子過敏，也太強大了，這累積多久了，感覺眼睛也會過敏發炎，整個房間都是灰塵」。

不少人也點頭，「聽過某女生的靈魂質問，冷氣有濾網？那是什麼」、「其實我也是專門維修、洗冷氣的師傅教導，才知道要如何拆洗冷氣濾網。而且房客有可能不敢亂更動房東家電、家具裝置之類的」。不過，就有冷氣師傅現身，「我做冷氣20幾年，套房出租的男生女生都一樣，會主動洗濾網的真的不多，還有不知道有濾網的」。