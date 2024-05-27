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男裝病閃兵役還PO文「在醫生面前飆我的演技」 網友全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
當兵是國民應盡義務，一名男子卻自爆用裝病躲過兵役。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
當兵是國民應盡義務，一名男子卻自爆用裝病躲過兵役。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

中華民國男子依法皆有服兵役之義務，不過近日一名役男在IG上自爆，他用裝病躲過兵役，而且也不用教召。貼文曝光後，被網友擷圖轉到Dcard上討論

網友在Dcard PO出該男子的限時動態，可以看到當事人表示：「簡單講解一下，我為什麼會在醫院，我故意在當兵時說有憂鬱傾向又微微自殘，然後輔導長帶我去看醫生，我就在醫生面前『飆我的演技』」。

當事人接著透露，「最後醫生就說，其中一個方法就是讓我住滿一個月，就可以用因病沒辦法當兵來躲避兵役了，而且不用教召，所以我才會突然在精神病院裡」。另外一張限動擷圖，當事人則表示：「我被關在精神病院，請大家給我電話號碼，我才能聯絡到你們」。

貼文曝光後，底下留言區也紛紛表示，「逃兵逃到有優越感，摳連」、「會PO文，就代表他真的滿應該住院的」、「精神科醫師哪有那麼容易被騙，看來只是他病識感很差」、「打給內政部役政司」、「兵役體檢的時候就身心科那隊伍排最長，每個人都在跟心理醫生胡扯，我前面那個扯了快十分鐘，什麼憂鬱、失眠、自X傾向大套餐全都有」、「我當兵的時候鄰兵想逃兵，直接吃屎，但後來沒被退欸」。

Dcard 兵役 役男 教召

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