新北停車場見超狂一幕！網笑翻喊「心裡發寒」：連保全都省了

許多停車場的出入口，都會派駐保全來協助車輛分流。近日有網友路過永和區保生路的一處停車場時，發現管理室裡面有「奇怪的身影」，結果仔細一看，竟然是一個保持微笑的「人形立牌」，讓不少人笑翻。

網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他貼出了一張在停車場管理室的照片，乍看之下，是一位保全在裡面，堅守崗位，臉色有點蒼白，但對著窗外民眾微笑，不過仔細一看，其實是「人形立牌」，看似相當逼真，原po也笑說「現在都這樣連保全都省了」。

此文一出許多網友也笑翻回應，「他一直笑，笑著你心裡發寒」、「想騙我繳管理費」、「晚上會被嚇到啦」、「而且又帶職業笑容，去哪找」、「比真的保全還可怕」、「24小時監控」、「這保全的氣色看起來不是很好」。

有人也指出該處的地點位於永和的保生路上，在百貨公司比漾廣場的後方，「昨天開車經過才看到」、「上次經過差點嚇死」，也有民眾說，現在其實蠻常見，像是路上也有警察的人形立牌，長榮航空櫃檯也有。