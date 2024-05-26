墾丁化？他到北埔買黑糖糕「結帳120元」 怒：同樣東西貴3倍

台灣有許多觀光老街，是不少人出遊的好選擇。不過，有網友在「爆廢1公社」指出，最近他到新竹北埔買了一塊120元的黑糖糕，與同街的其他店相比，售價貴了3倍，氣得直呼「新竹北埔是不是也要墾丁化了？」

原PO表示，近日他到新竹北埔出遊，看到一間沒有價目表的黑糖糕店，便好奇詢問老闆價格，對方卻不明確回答，僅反問「切嗎？」他指出，等拿到切好的黑糖糕時，老闆竟表示一塊售價120元。

原PO指出，同條街上其他店家賣的黑糖糕一個40元、三個只要100元，自己並非吃不起，但十分不解為何同樣的東西，售價卻高出3倍，讓他氣得直呼「新竹北埔是不是也要墾丁化了？」

貼文底下，不少網友表示，「你都說了老闆不回答價格，那你為什麼還回答『要切』？」、「沒有貼價格的，一律都不買」、「（店家）不說，（客人）不要買就好啦，北埔一堆在賣黑糖糕，找別間買啊…」、「問了價錢，故意不講或是東拉西扯，店家根本有鬼」。

但也有網友推測該黑糖糕售價較高的原因，「大小不一樣吧」、「你這個是有加桂圓的，會比較貴，原味的比較便宜」、「是現場做的，還是工廠做出來販售的，價格有差」、「如果是照片中的量，120元不貴啊，可能切太多給你了，沒問你要多少」。